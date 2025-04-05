05 апреля 2025
04 апреля 2025

ФСБ в ХМАО перекрывало участок трассы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ проводили спецмероприятие на трассе в сторону Излучинска
Сотрудники ФСБ проводили спецмероприятие на трассе в сторону Излучинска Фото:

В ХМАО со стороны Излучинска в районе поста ГИБДД вечером 6 апреля силовики перекрыли трассу. Информация о спецмероприятиях с участием сотрудников ФСБ распространялась в соцсетях, источник в силовых структурах подтвердил ее корреспонденту URA.RU.

«Было перекрытие дороги на Излучинск. Проводились оперативные мероприятия с участием сотрудников ФСБ», — сообщил источник.

Очевидцы также делились информацией, что силовики попросили покинуть жителей СОНТ «Восток». Трасса Излучинск — Нижневартовск была перекрыта в оба направления, скопилась огромная пробка.

В telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия» несколько подписчиков озвучили версию о взрывчатых веществах. С их слов, они могли находиться в одной из машин в том районе.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Также журналист агентства попытался оперативно связаться с пресс-службой ФСБ по Тюменской области, но на звонок в ведомстве не ответили.

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В ХМАО со стороны Излучинска в районе поста ГИБДД вечером 6 апреля силовики перекрыли трассу. Информация о спецмероприятиях с участием сотрудников ФСБ распространялась в соцсетях, источник в силовых структурах подтвердил ее корреспонденту URA.RU. «Было перекрытие дороги на Излучинск. Проводились оперативные мероприятия с участием сотрудников ФСБ», — сообщил источник. Очевидцы также делились информацией, что силовики попросили покинуть жителей СОНТ «Восток». Трасса Излучинск — Нижневартовск была перекрыта в оба направления, скопилась огромная пробка. В telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия» несколько подписчиков озвучили версию о взрывчатых веществах. С их слов, они могли находиться в одной из машин в том районе. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Также журналист агентства попытался оперативно связаться с пресс-службой ФСБ по Тюменской области, но на звонок в ведомстве не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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