В ХМАО со стороны Излучинска в районе поста ГИБДД вечером 6 апреля силовики перекрыли трассу. Информация о спецмероприятиях с участием сотрудников ФСБ распространялась в соцсетях, источник в силовых структурах подтвердил ее корреспонденту URA.RU.
«Было перекрытие дороги на Излучинск. Проводились оперативные мероприятия с участием сотрудников ФСБ», — сообщил источник.
Очевидцы также делились информацией, что силовики попросили покинуть жителей СОНТ «Восток». Трасса Излучинск — Нижневартовск была перекрыта в оба направления, скопилась огромная пробка.
В telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия» несколько подписчиков озвучили версию о взрывчатых веществах. С их слов, они могли находиться в одной из машин в том районе.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Также журналист агентства попытался оперативно связаться с пресс-службой ФСБ по Тюменской области, но на звонок в ведомстве не ответили.
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