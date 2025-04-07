Военкор Пегов: в районе белгородской Поповки идут бои с ВСУ

В Белгородской области в районе Поповки продолжаются активные боевые действия российских военных против ВСУ. Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что украинские силы используют малые пехотные группы для операций в этом районе.
«Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами,» — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Кроме того, в районе также идет аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничной территории.
В последнее время в Белгородской области наблюдается усиление боевых действий, особенно в районах Демидовки и Поповки, где украинские войска активно пытаются прорвать оборону, используя инженерную технику. В ответ на это российские военные проводят огневые удары, стараясь удержать контроль над данными территориями. Украина также периодически запускает беспилотники для атаки по российским территориям.
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