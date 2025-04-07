Военкор Пегов: в районе белгородской Поповки идут бои с ВСУ

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ВС РФ воюют с ВСУ в районе Белгородской области, отметил военкор Пегов
ВС РФ воюют с ВСУ в районе Белгородской области, отметил военкор Пегов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области в районе Поповки продолжаются активные боевые действия российских военных против ВСУ. Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что украинские силы используют малые пехотные группы для операций в этом районе.

«Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами,» — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Кроме того, в районе также идет аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничной территории.

В последнее время в Белгородской области наблюдается усиление боевых действий, особенно в районах Демидовки и Поповки, где украинские войска активно пытаются прорвать оборону, используя инженерную технику. В ответ на это российские военные проводят огневые удары, стараясь удержать контроль над данными территориями. Украина также периодически запускает беспилотники для атаки по российским территориям. 

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В Белгородской области в районе Поповки продолжаются активные боевые действия российских военных против ВСУ. Военный корреспондент Семен Пегов отметил, что украинские силы используют малые пехотные группы для операций в этом районе. «Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами,» — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Кроме того, в районе также идет аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничной территории. В последнее время в Белгородской области наблюдается усиление боевых действий, особенно в районах Демидовки и Поповки, где украинские войска активно пытаются прорвать оборону, используя инженерную технику. В ответ на это российские военные проводят огневые удары, стараясь удержать контроль над данными территориями. Украина также периодически запускает беспилотники для атаки по российским территориям. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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