ВСУ начали использовать новую модель ударного беспилотника FP-1. Согласно информации telegram-канала Shot, обломки таких БПЛА были обнаружены после серии атак на территории России. Эти дроны оснащены осколочно-фугасными боеприпасами, содержащими взрывчатку весом до 60 килограмм.
Обломки ударных беспилотников FP-1 были найдены несколько дней назад в нескольких российских регионах, включая Саратовскую, Московскую, Воронежскую, Калужскую и Тульскую области. Предварительный осмотр показал, что дроны могут включать в себя компоненты иностранного производства: на двигателях обнаружена маркировка производителя из Германии. Боевая часть дронов составлена из элементов ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожское направление
На запорожском направлении российские вооруженные силы продолжают операции, направленные на захват Щербаков. Кроме того, они предпринимают попытки прорыва в районе Лобкового.
Помимо этого, украинские военные осуществили обстрел медицинского учреждения в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Атака была совершена примерно в 17:00 по московскому времени. Целью обстрела стала Каменско-Днепровская центральная районная больница. В результате попадания снаряда была повреждена крыша терапевтического отделения, а также произошел взрыв рядом с котельной, что привело к разрушению двери. Отчеты указывают на то, что, несмотря на серьезность инцидента, жертв и пострадавших нет.
Донецкое направление
На донецком направлении российские силы продолжают наступление в сторону Разлива, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ. В районе Константинополя удалось отразить новую контратаку украинских подразделений. В районе Покровска боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью на различных участках.
В городе Дзержинск (Торецк) продолжается процесс вытеснения украинских войск из городской застройки. В подтверждение этого в интернете появились видеоматериалы, демонстрирующие применение российскими войсками средств дальнего поражения по позициям ВСУ в этом населенном пункте. Кроме того, военные РФ активно укрепляют позиции в районе Пантелеймоновки, расширяя зону своего присутствия.
Часовоярское направление
На направлении Часова Яра продолжаются боевые действия, значительных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается. Российские войска продолжают штурмовые операции в регионе Часова Яра и на прилегающих флангах, сохраняя инициативу в этом секторе.
Харьковское направление
По информации военного эксперта Андрея Марочко, украинское командование направило дополнительные силы на харьковское направление, включая мобилизованных из числа заключенных. Общее число переброшенных в этот район составило около 300 человек, сообщает ТАСС. Примерно 200 из них были отправлены в район Липцов, в то время как оставшиеся около 100 человек укрепили позиции под Волчанском. Марочко также отметил, что российские военные выяснили, что данный контингент прошел боевую подготовку на одном из полигонов во Львовской области перед тем, как быть переброшенным на передовую.
Курская область
Российские военные достигли прогресса в оттеснении украинских войск в Гоголевке. Кроме того, они продвинулись в Гуево, вынудив противника отступить в северную часть населенного пункта. Движение войск направлено к Олешне. В Басовке Сумской области продолжаются интенсивные боевые столкновения, где украинская сторона оказывает значительное сопротивление. Отмечается также, что российские войска осуществляют наступательные операции на линии Владимировка-Веселовка-Журавка. Несмотря на попытки украинских сил контратаковать, они не смогли достичь значимых успехов.
Белгородская область
В Белгородской области продолжаются боевые действия в районах Демидовки и Поповки. ВСУ предпринимают многократные попытки прорвать оборону, прибегая к использованию инженерной техники. Российские войска отвечают на эти действия нанесением огневых ударов.
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