Блогера из РФ хотят посадить в тюрьму за негативный отзыв об отеле в Танзании

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Российского блогера с более 500 тысячами подписчиков хотят посадить за отзыв
Российского блогера с более 500 тысячами подписчиков хотят посадить за отзыв Фото:

Российский тревел-блогер Константин Гришин был задержан в Танзании после публикации негативного отзыва о занзибарском отеле Canary Hotel & Spa. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Путешественника грозятся засадить в местную тюрьму — за освещение проблемы в соцсетях», — пишет telegram-канал Mash. Гришин заявил, что из-за своего отзыва он подвергся давлению со стороны управления отеля, которое инициировало его задержание и даже изъятие паспорта. 

Блогер удалил негативные отзывы по требованию, однако управление отеля предъявило новую претензию — обвинение в несанкционированной видеосъемке. В настоящее время Гришин находится на связи с консульскими службами, из участка его отпустили.

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Российский тревел-блогер Константин Гришин был задержан в Танзании после публикации негативного отзыва о занзибарском отеле Canary Hotel & Spa. Об этом сообщают telegram-каналы. «Путешественника грозятся засадить в местную тюрьму — за освещение проблемы в соцсетях», — пишет telegram-канал Mash. Гришин заявил, что из-за своего отзыва он подвергся давлению со стороны управления отеля, которое инициировало его задержание и даже изъятие паспорта.  Блогер удалил негативные отзывы по требованию, однако управление отеля предъявило новую претензию — обвинение в несанкционированной видеосъемке. В настоящее время Гришин находится на связи с консульскими службами, из участка его отпустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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