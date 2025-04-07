Блогера из РФ хотят посадить в тюрьму за негативный отзыв об отеле в Танзании

Российский тревел-блогер Константин Гришин был задержан в Танзании после публикации негативного отзыва о занзибарском отеле Canary Hotel & Spa. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Путешественника грозятся засадить в местную тюрьму — за освещение проблемы в соцсетях», — пишет telegram-канал Mash. Гришин заявил, что из-за своего отзыва он подвергся давлению со стороны управления отеля, которое инициировало его задержание и даже изъятие паспорта.
Блогер удалил негативные отзывы по требованию, однако управление отеля предъявило новую претензию — обвинение в несанкционированной видеосъемке. В настоящее время Гришин находится на связи с консульскими службами, из участка его отпустили.
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