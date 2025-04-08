Король круп: диетолог назвала самый полезный рис

Рис — это один из самых популярных продуктов в мире, который давно занял свое место в кухне — будь то гарнир, плов или ингредиент для супа. Но если говорить о пользе, не всякий рис одинаково хорошо влияет на организм. Диетолог и нутрициолог Лариса Никитина рассказала URA.RU, какой вид риса можно по праву назвать самым ценным для здоровья.
Польза дикого риса: суперфуд с насыщенным составом
Самым полезным специалист назвала дикий рис. Он отличается от привычных белых зерен не только внешне — у него темный, почти черный цвет и удлиненная форма, но и по происхождению. Это не совсем рис в классическом понимании, а семена водного растения, произрастающего в Северной Америке. Тем не менее, именно он заслуживает особого внимания с точки зрения питания.
«Это настоящий суперфуд. В диком рисе есть медь, цинк, кобальт, молибден — все, что нужно для системы кроветворения и нормальной работы ЖКТ. Он не вызывает резких скачков сахара и подходит для диетического питания», — заявила нутрициолог URA.RU.
Дикий рис содержит большое количество клетчатки, которая помогает пищеварению, улучшает работу кишечника и надолго сохраняет чувство сытости. Это особенно важно для тех, кто следит за весом или страдает от диабета. Также благодаря своему составу он переваривается медленно, не провоцируя резких скачков сахара в крови, как это бывает с белым рисом.
Кроме того, он богат витаминами группы B, которые поддерживают нервную систему и участвуют в обменных процессах. А такие микроэлементы, как магний, цинк, марганец и фосфор, укрепляют иммунитет, улучшают метаболизм и положительно влияют на общее самочувствие, говорит специалист. Калорийность риса — 100–110 ккал на 100 г в готовом виде.
Как готовить и с чем есть дикий рис
Готовится дикий рис дольше обычного — около 40–50 минут. Его вкус отличается от привычного: он более насыщенный, с легкими ореховыми нотками.
«Это может показаться необычным, но при правильной подаче — например, с овощами, зеленью или рыбой — он становится не только полезным, но и вкусным гарниром. Часто его используют в смесях с бурым или белым рисом, чтобы разнообразить блюдо и добавить ценности», — отметила Никитина.
По словам диетолога, дикий рис — лучший выбор для тех, кто стремится к здоровому питанию. Он помогает дольше чувствовать сытость, мягко влияет на уровень сахара и насыщает организм необходимыми веществами. В отличие от белого риса, в нем нет «пустых» калорий — каждый грамм работает на пользу.
Польза и вред бурого и белого риса
Для сравнения, бурый рис — тоже хороший вариант. Это тот же рис, но не прошедший шлифовку, благодаря чему в оболочке сохраняются витамины, клетчатка и антиоксиданты. Он дольше варится, но насыщает лучше и тоже помогает контролировать уровень сахара. Однако по составу дикий рис все же выигрывает — в нем выше концентрация микроэлементов и больше пищевых волокон.
Что касается белого риса, то его диетолог советует употреблять с осторожностью. «В процессе обработки он теряет почти все полезные вещества, и в результате остается в основном крахмал. Такой рис быстро повышает уровень глюкозы в крови и вызывает выброс инсулина. При частом употреблении это может привести к инсулинорезистентности и набору веса», — добавила эксперт. Кроме того, он плохо насыщает, и чувство голода возвращается довольно скоро — особенно у людей с малоподвижным образом жизни.
Как снизить вред и сколько риса можно есть
Диетолог также напомнила, что рис может накапливать вредные вещества из почвы, в частности, мышьяк. Чтобы сделать блюдо безопасным, она рекомендует тщательно промывать рис в нескольких водах до прозрачности, а затем варить его в большом количестве воды, как макароны, с последующим сливом. Это помогает удалить часть токсинов.
«При включении риса в рацион важно соблюдать баланс. Лучше всего придерживаться принципа „правила тарелки“: половину блюда должны составлять овощи, четверть — белки, такие как мясо, рыба или бобовые, и только оставшуюся часть — углеводы, в том числе рис. Такой подход помогает избежать переедания и поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня», — резюмировала специалист.
Если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, дикий или бурый рис можно есть один-два раза в неделю. Белый рис — максимум раз в неделю и небольшими порциями, не больше объема ладони. А людям с лишним весом, диабетом или инсулинорезистентностью от белого риса лучше вовсе отказаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.