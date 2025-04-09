В клубе челябинских олигархов предложили проверять квалификацию мигрантов

В Союзе промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области участники предложили проверять квалификацию работающих по патентам трудовых мигрантов. Как сообщили в пресс-службе союза, совещание провел сенатор Олег Цепкин.
«На встрече обсудили механизм реализации предложения СПП о подтверждении трудовыми мигрантами своей профессиональной квалификации. Это необходимо для снижения присутствия на территории страны иностранных граждан, не осуществляющих трудовой деятельности. Также мера поможет сократить риски безопасности россиян», — заявили представители союза на сайте.
Механизм позволит привлечь в страну мигрантов с профессиональными знаниями и навыками, снизить вероятность производственного травматизма, повысить производительность труда и качество товаров. При трудоустройстве мигрантов по патентам требований подтверждения квалификации нет.
При этом опосредованно высококвалифицированных работников проверяют. Происходит это за счет уровня зарплаты. Если же иностранцев пускают по квотам, подтверждение квалификации ведется на территории страны исхода.
«Квалификацию мигрантов, работающих по патентам, надо проверять в соответствии с профстандартами России. Для этого имеются механизмы, например, независимая система оценки квалификаций. Ее внедрил Российский союз промышленников и предпринимателей», — заметил исполнительный директор СПП Александр Гончаров.
Свою позицию обозначил и Цепкин. Он обсудит предложение с министром труда РФ Антоном Котяковым.
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