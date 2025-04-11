Госкорпорация отложила аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения в Челябинске, расположенного возле железнодорожного вокзала. Продажу перенесли со второго на третий квартал 2025 года, сообщается на сайте ДОМ РФ.
«Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Ранее в нем располагались дежурные комнаты паровозных бригад. В пешей доступности — городской сад, администрация и дом культуры. Хорошая транспортная доступность обеспечивается близостью автобусной остановки — 280 метров. Торги планируется провести не во втором, а в третьем квартале 2025 года», — сообщается на сайте.
Здание площадью 562 квадратных метра было возведено в 1904-1907 годах. Памятник архитектуры начала XX века имеет ассиметричную планировку комнат в стиле эклектики. Это пример красно-кирпичного стиля в регионе. Фасады под крышей имеют треугольные фронтоны. Объект расположен в привокзальной части города по адресу: улица Свободы, дом 165. Сейчас он находится в заброшенном состоянии.
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