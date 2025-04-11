11 апреля 2025

В КХЛ организовали «голую вечеринку» во время игры «Трактора» с «Динамо». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямо на арене «Трактора» была установлена деревянная купель
Прямо на арене «Трактора» была установлена деревянная купель Фото:

Первый в истории КХЛ «чилловый просмотр» хоккея во время игры челябинского «Трактора» и минского «Динамо» спровоцировал скандал. Спонсоры чемпионата установили на ледовой арене кедровую фитобочку, в которой во время матча купались молодые люди. Эта рекламная акция вызвала негативную реакцию у болельщиков хоккея.

«Полный отстой. На хоккее полуголые, похоже на голую вечеринку. Не в ту дверь зашли, Winline», — написал болельщик Марат в комментариях под видео, которое выложил в своем telegram-канале ХК «Трактор». Его точку зрения поддержало большинство подписчиков. 

В челябинском клубе «Трактор» мероприятие спонсоров назвали «первым в истории КХЛ чилловым просмотром хоккея». На организаторов обрушился вал критики.

«Это позор и кринж. Перебор. На тот балкон лучше бы детей инвалидов посадили, чтобы им видно было всю площадку, а этих в ванной, за ворота. Не время сейчас для таких веселий», — делятся мнением челябинцы и просят не удалять негативные комментарии.

С просьбой прокомментировать ситуацию, URA.RU направило запрос в Winline. Ответ ожидается.

Сегодня «Трактор», чтобы отыграться, забил в ворота минчан три шайбы за последнюю минуту матча. Итог — 4:2 в пользу «Трактора».

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Первый в истории КХЛ «чилловый просмотр» хоккея во время игры челябинского «Трактора» и минского «Динамо» спровоцировал скандал. Спонсоры чемпионата установили на ледовой арене кедровую фитобочку, в которой во время матча купались молодые люди. Эта рекламная акция вызвала негативную реакцию у болельщиков хоккея. «Полный отстой. На хоккее полуголые, похоже на голую вечеринку. Не в ту дверь зашли, Winline», — написал болельщик Марат в комментариях под видео, которое выложил в своем telegram-канале ХК «Трактор». Его точку зрения поддержало большинство подписчиков.  В челябинском клубе «Трактор» мероприятие спонсоров назвали «первым в истории КХЛ чилловым просмотром хоккея». На организаторов обрушился вал критики. «Это позор и кринж. Перебор. На тот балкон лучше бы детей инвалидов посадили, чтобы им видно было всю площадку, а этих в ванной, за ворота. Не время сейчас для таких веселий», — делятся мнением челябинцы и просят не удалять негативные комментарии. С просьбой прокомментировать ситуацию, URA.RU направило запрос в Winline. Ответ ожидается. Сегодня «Трактор», чтобы отыграться, забил в ворота минчан три шайбы за последнюю минуту матча. Итог — 4:2 в пользу «Трактора».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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