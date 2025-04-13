Меладзе прервал гастроли из-за младшей дочери

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Меладзе находится в европейском туре с концертами
Меладзе находится в европейском туре с концертами Фото:

Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Меладзе сделал перерыв в своем европейском гастрольном туре и вернулся домой, чтобы отпраздновать четвертый день рождения своей младшей дочери Агаты. Соответствующими кадрами с торжества поделилась супруга артиста певица Альбина Джанабаева в своих соцсетях. 

На снимках видно, как родственники именинницы, включая братьев и родителей, образуют хоровод вокруг нее. В комментариях к публикации экс-солистки «ВИА Гра» множество подписчиков оставили поздравления.

Ранее появилась информация, что Меладзе может вернуться в Россию в июне 2025 года для проведения концертного тура, посвященного шестидесятилетию. Никаких ограничений на его концертную деятельность в РФ не наложено, пишет RT.

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Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Меладзе сделал перерыв в своем европейском гастрольном туре и вернулся домой, чтобы отпраздновать четвертый день рождения своей младшей дочери Агаты. Соответствующими кадрами с торжества поделилась супруга артиста певица Альбина Джанабаева в своих соцсетях.  На снимках видно, как родственники именинницы, включая братьев и родителей, образуют хоровод вокруг нее. В комментариях к публикации экс-солистки «ВИА Гра» множество подписчиков оставили поздравления. Ранее появилась информация, что Меладзе может вернуться в Россию в июне 2025 года для проведения концертного тура, посвященного шестидесятилетию. Никаких ограничений на его концертную деятельность в РФ не наложено, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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