Меладзе прервал гастроли из-за младшей дочери

Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Меладзе сделал перерыв в своем европейском гастрольном туре и вернулся домой, чтобы отпраздновать четвертый день рождения своей младшей дочери Агаты. Соответствующими кадрами с торжества поделилась супруга артиста певица Альбина Джанабаева в своих соцсетях.
На снимках видно, как родственники именинницы, включая братьев и родителей, образуют хоровод вокруг нее. В комментариях к публикации экс-солистки «ВИА Гра» множество подписчиков оставили поздравления.
Ранее появилась информация, что Меладзе может вернуться в Россию в июне 2025 года для проведения концертного тура, посвященного шестидесятилетию. Никаких ограничений на его концертную деятельность в РФ не наложено, пишет RT.
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