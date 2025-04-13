Под Новосибирском нашли труп подростка, пропавшего две недели назад

Труп пропавшего школьника нашли спустя две недели поисков
Труп подростка, который пропал две недели назад, был найден под Новосибирском. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.
«[Тело нашли] недалеко от места, где его видели в последний раз. Родители поехали на опознание», — передают слова собеседника ТАСС.
Инцидент произошел 30 марта. 14-летний школьник из села Новолуговое вышел из дома и бесследно исчез. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.