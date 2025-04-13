Под Новосибирском нашли труп подростка, пропавшего две недели назад

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Труп пропавшего школьника нашли спустя две недели поисков
Труп пропавшего школьника нашли спустя две недели поисков Фото:

Труп подростка, который пропал две недели назад, был найден под Новосибирском. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

«[Тело нашли] недалеко от места, где его видели в последний раз. Родители поехали на опознание», — передают слова собеседника ТАСС.

Инцидент произошел 30 марта. 14-летний школьник из села Новолуговое вышел из дома и бесследно исчез. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

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Труп подростка, который пропал две недели назад, был найден под Новосибирском. Об этом заявил источник в правоохранительных органах. «[Тело нашли] недалеко от места, где его видели в последний раз. Родители поехали на опознание», — передают слова собеседника ТАСС. Инцидент произошел 30 марта. 14-летний школьник из села Новолуговое вышел из дома и бесследно исчез. Следователи завели уголовное дело об убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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