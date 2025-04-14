В Курской области погибли два человека из-за обстрела ВСУ

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В Курской области из-за обстрела ВСУ погибло два человека, заявил Хинштейн
В Курской области из-за обстрела ВСУ погибло два человека, заявил Хинштейн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», — заявил Хинштейн. О преступлениях ВСУ в российском регионе он сообщил в своем telegram-канале

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы до полной нормализации ситуации.

Губернатор региона также отметил, что в результате обстрела пострадала еще одна женщина, 1945 года рождения. Она получила акубаротравму и находится под присмотром врачей. е состояние оценивается как средней степени тяжести.

На территории Курской области не прекращаются боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, расположенными в приграничной зоне с Украиной — это село Горналь и хутор Олешня. Российские действия наносят серьезный урон ВСУ.

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», — заявил Хинштейн. О преступлениях ВСУ в российском регионе он сообщил в своем telegram-канале.  Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы до полной нормализации ситуации. Губернатор региона также отметил, что в результате обстрела пострадала еще одна женщина, 1945 года рождения. Она получила акубаротравму и находится под присмотром врачей. е состояние оценивается как средней степени тяжести. На территории Курской области не прекращаются боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, расположенными в приграничной зоне с Украиной — это село Горналь и хутор Олешня. Российские действия наносят серьезный урон ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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