В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», — заявил Хинштейн. О преступлениях ВСУ в российском регионе он сообщил в своем telegram-канале.
Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибших. Он призвал жителей не возвращаться в приграничные районы до полной нормализации ситуации.
Губернатор региона также отметил, что в результате обстрела пострадала еще одна женщина, 1945 года рождения. Она получила акубаротравму и находится под присмотром врачей. е состояние оценивается как средней степени тяжести.
На территории Курской области не прекращаются боевые действия за контроль над последними двумя пунктами, расположенными в приграничной зоне с Украиной — это село Горналь и хутор Олешня. Российские действия наносят серьезный урон ВСУ.
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