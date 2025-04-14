Власти определились, какие вклады получат повышенную страховку

Под расширенную страховку вкладов попадут вклады, которые нельзя закрыть досрочно. Среди них рублевые вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленные на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. Об этом сообщают российские журналисты.
«Под расширенную страховку подпадут лишь длинные вклады, которые нельзя досрочно закрыть. Но возмещение по ним будет рассчитываться отдельно — это потенциально даст клиенту гарантии на 4,2 млн рублей сбережений с учетом других вкладов», — пишет РБК со ссылкой на источники и законопроект. Сообщается, что инициатива была одобрена на заседании комиссии в понедельник, 14 апреля.
По данным издания, власти приняли решение о повышении предела страховых выплат по вкладам. Теперь размер страхового возмещения для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на период от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов, будет удвоен. Сумма возмещения увеличивается с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.
«Свою задачу как регулятора мы видим в создании стимулов для привлечения длинных денег», — указал представитель Банка России. С поддержкой этой меры выступило и Агентство по страхованию вкладов, отметив, что более высокие лимиты страхового возмещения «создадут дополнительные стимулы вкладывать средства в долгосрочные инструменты».
Сберегательные сертификаты пока остаются нишевым продуктом. На начало 2025 года их предлагали всего девять российских банков, а общий объем таких вкладов составил лишь 4 млрд рублей — менее 0,01% от всех застрахованных средств. Эксперты сомневаются, что нововведение резко изменит ситуацию.
Ранее власти России приняли решение увеличить страховку вкладов до 2,8 млн рублей для определенных категорий вкладов. Ранее действующий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен около 10 лет назад.
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