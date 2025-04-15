Путин займется вопросом адаптации людей, собирающихся переехать в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент подчеркнул важность притока образованных мигрантов
Президент подчеркнул важность притока образованных мигрантов Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах обсудить с коллегами меры по упрощению переезда в Россию. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и семей.

«Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ. Трансляция идет на телеканале «России 24». Он предложил обсудить организацию работу для таких приезжающих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах обсудить с коллегами меры по упрощению переезда в Россию. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и семей. «Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ. Трансляция идет на телеканале «России 24». Он предложил обсудить организацию работу для таких приезжающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...