Путин займется вопросом адаптации людей, собирающихся переехать в Россию

Президент подчеркнул важность притока образованных мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил о планах обсудить с коллегами меры по упрощению переезда в Россию. Особое внимание будет уделено привлечению молодых специалистов и семей.
«Нам нужны молодые, перспективные люди, которые семьи создают и образование получают здесь или приезжают уже с образованием», — сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ. Трансляция идет на телеканале «России 24». Он предложил обсудить организацию работу для таких приезжающих.
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