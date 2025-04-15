Свердловчанин вонзил нож в шею товарищу из-за ревности к подруге. Фото

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
Мужчина достал нож во время застолья Фото:

В Артемовском (Свердловская область) 11 апреля 44-летний мужчина ударил ножом в шею товарища во время застолья. Поводом послужила ревность к подруге. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать и спасти, рассказали URA.RU правоохранители.

«По версии следствия, днем 11 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры фигурант вооружился ножом и с целью убийства нанес им оппоненту удар в область шеи», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Фигуранта задержали и заключили под стражу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции уже знакомы с участниками конфликта. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике ранее уже привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул полковник Горелых.

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В Артемовском (Свердловская область) 11 апреля 44-летний мужчина ударил ножом в шею товарища во время застолья. Поводом послужила ревность к подруге. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать и спасти, рассказали URA.RU правоохранители. «По версии следствия, днем 11 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры фигурант вооружился ножом и с целью убийства нанес им оппоненту удар в область шеи», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Фигуранта задержали и заключили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции уже знакомы с участниками конфликта. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике ранее уже привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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