В Артемовском (Свердловская область) 11 апреля 44-летний мужчина ударил ножом в шею товарища во время застолья. Поводом послужила ревность к подруге. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать и спасти, рассказали URA.RU правоохранители.
«По версии следствия, днем 11 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры фигурант вооружился ножом и с целью убийства нанес им оппоненту удар в область шеи», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Фигуранта задержали и заключили под стражу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции уже знакомы с участниками конфликта. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике ранее уже привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул полковник Горелых.
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