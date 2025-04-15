Происшествия Криминал Свердловчанин вонзил нож в шею товарищу из-за ревности к подруге. Фото 15 апреля 2025 в 20:47 Размер текста - 17 + Мужчина достал нож во время застолья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) 11 апреля 44-летний мужчина ударил ножом в шею товарища во время застолья. Поводом послужила ревность к подруге. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать и спасти, рассказали URA.RU правоохранители. «По версии следствия, днем 11 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры фигурант вооружился ножом и с целью убийства нанес им оппоненту удар в область шеи», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Фигуранта задержали и заключили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции уже знакомы с участниками конфликта. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике ранее уже привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул полковник Горелых. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Артемовском (Свердловская область) 11 апреля 44-летний мужчина ударил ножом в шею товарища во время застолья. Поводом послужила ревность к подруге. Потерпевшего удалось вовремя госпитализировать и спасти, рассказали URA.RU правоохранители. «По версии следствия, днем 11 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. На почве ссоры фигурант вооружился ножом и с целью убийства нанес им оппоненту удар в область шеи», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Фигуранта задержали и заключили под стражу. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции уже знакомы с участниками конфликта. «Горе-кавалеры в этом криминально-любовном треугольнике ранее уже привлекались к уголовной ответственности», — подчеркнул полковник Горелых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям