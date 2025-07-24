Пермский турагент рассказал опасно ли лететь на отдых в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

Жителям Перми, планирующим отпуск в Таиланде, не стоит переживать из-за вооруженных конфликтов с Камбоджей. На курортах все спокойно, сообщила директор пермской турфирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«Сегодня с утра пришли новости о перестрелках между военными на границе Таиланда и Камбоджи, в районе провинции Оддар-Меанчей. это все происходит далеко от туристических районов. Российский союз туриндустрии уже сообщил: российским туристам ничего не угрожает», — написала турагент.
Она отметила, что в стране туристическая жизнь идет своим чередом. Курорты, куда обычно летают туристы, безопасны. Отели продолжают работать, а все запланированные экскурсии состоятся.
Ранее URA.RU рассказало, что утром 24 июля обострился военный конфликт между Таиландом и Камбоджей. Военные устроили перестрелку на спорном участке. Туристам, оказавшимся в зоне конфликта, дали рекомендации, как вернуться в Россию.
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