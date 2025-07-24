Нет договора и зарплаты, нарушен график: с какими трудностями пермские подростки столкнулись на работе

В Пермском крае подростков принимали на работу с нарушениями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зачастую подростки работают без трудового договора
Зачастую подростки работают без трудового договора Фото:

В Прикамье зафиксированы нарушения трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетних. С начала текущего года поступило два обращения по фактам ущемления прав сотрудников младше 18 лет. А уже за этим последовали проверки, передает краевая Государственной инспекции труда.

«В ходе надзорных мероприятий в отношении 15 несовершеннолетних выявлены нарушения. Они касались оформления трудовых отношений, режима труда и отдыха, а также оплаты труда», — написано в telegram-канале ведомства.

В инспекции уточнили, что провинившимся работодателям были назначены административные штрафы. Каждый заплатил по 100 тысяч рублей.

Ранее в беседе с URA.RU глава центра психологии «Терра-П» Константин Обшаров объяснил, должны ли родители влиять на выбор профессии ребенка. Также из материала наших корреспондентов вы узнаете, чем можно занять детей с пользой, пока не закончились летние каникулы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье зафиксированы нарушения трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетних. С начала текущего года поступило два обращения по фактам ущемления прав сотрудников младше 18 лет. А уже за этим последовали проверки, передает краевая Государственной инспекции труда. «В ходе надзорных мероприятий в отношении 15 несовершеннолетних выявлены нарушения. Они касались оформления трудовых отношений, режима труда и отдыха, а также оплаты труда», — написано в telegram-канале ведомства. В инспекции уточнили, что провинившимся работодателям были назначены административные штрафы. Каждый заплатил по 100 тысяч рублей. Ранее в беседе с URA.RU глава центра психологии «Терра-П» Константин Обшаров объяснил, должны ли родители влиять на выбор профессии ребенка. Также из материала наших корреспондентов вы узнаете, чем можно занять детей с пользой, пока не закончились летние каникулы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...