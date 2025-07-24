В Прикамье зафиксированы нарушения трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетних. С начала текущего года поступило два обращения по фактам ущемления прав сотрудников младше 18 лет. А уже за этим последовали проверки, передает краевая Государственной инспекции труда.
«В ходе надзорных мероприятий в отношении 15 несовершеннолетних выявлены нарушения. Они касались оформления трудовых отношений, режима труда и отдыха, а также оплаты труда», — написано в telegram-канале ведомства.
В инспекции уточнили, что провинившимся работодателям были назначены административные штрафы. Каждый заплатил по 100 тысяч рублей.
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