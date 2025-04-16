Почти 30 тонн зараженных томатов завезли в Екатеринбург

В Екатеринбурге на складе временного хранения в поступивших 19 тоннах томата из Узбекистана и девяти тоннах из Туркменистана обнаружили вирус. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«Должностным лицом отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены мероприятия по контролю. В результате досмотра и экспертизы выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили в ведомстве.
Получатель груза отправил томаты на обеззараживание. Отмечается, что подобный вирус может серьезно повлиять на качество сельскохозяйственной продукции, что делает его опасным для распространения.
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