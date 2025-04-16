Топового рэпера везут на вечеринку в Екатеринбург

Lizer выступит на вечеринке BACK TO 2K17 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Lizer станет спецгостей на тусовке
Lizer станет спецгостей на тусовке Фото:

В Екатеринбурге устроят вечеринку в стиле 2к17 — времени, которое подарило российской молодежи новые тренды в музыке, одежде, стиле жизни. Среди хедлайнеров ожидается рэпер с 2,09 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» — Lizer (настоящее имя Арсен Магомадов). 

«На нашем пути будет Москва, Питер и Екатеринбург, а с нами вместе — тысячи людей, ностальгирующих по эпохе спиннеров, вэнсов и лонгбордов. Кроме этого, мы уже пригласили специальных гостей и артистов, которые олицетворяют тот период времени», — сообщает команда «Стая», она организовывает вечеринку.

Гостей BACK TO 2K17 ожидают интерактивные и тематические зоны, розыгрыш призов, визуальное шоу и лайв-перформансы от диджеев. Ностальгическая вечеринка пройдет 30 апреля в клубе «Свобода».

Последний раз Lizer был приглашенным гостем на MEGA Urban Fest. Тогда он вместе с рэпером Хаски собрал огромную толпу возле торгового центра «Мега». 

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В Екатеринбурге устроят вечеринку в стиле 2к17 — времени, которое подарило российской молодежи новые тренды в музыке, одежде, стиле жизни. Среди хедлайнеров ожидается рэпер с 2,09 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» — Lizer (настоящее имя Арсен Магомадов).  «На нашем пути будет Москва, Питер и Екатеринбург, а с нами вместе — тысячи людей, ностальгирующих по эпохе спиннеров, вэнсов и лонгбордов. Кроме этого, мы уже пригласили специальных гостей и артистов, которые олицетворяют тот период времени», — сообщает команда «Стая», она организовывает вечеринку. Гостей BACK TO 2K17 ожидают интерактивные и тематические зоны, розыгрыш призов, визуальное шоу и лайв-перформансы от диджеев. Ностальгическая вечеринка пройдет 30 апреля в клубе «Свобода». Последний раз Lizer был приглашенным гостем на MEGA Urban Fest. Тогда он вместе с рэпером Хаски собрал огромную толпу возле торгового центра «Мега». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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