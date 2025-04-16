Топового рэпера везут на вечеринку в Екатеринбург

В Екатеринбурге устроят вечеринку в стиле 2к17 — времени, которое подарило российской молодежи новые тренды в музыке, одежде, стиле жизни. Среди хедлайнеров ожидается рэпер с 2,09 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке» — Lizer (настоящее имя Арсен Магомадов).
«На нашем пути будет Москва, Питер и Екатеринбург, а с нами вместе — тысячи людей, ностальгирующих по эпохе спиннеров, вэнсов и лонгбордов. Кроме этого, мы уже пригласили специальных гостей и артистов, которые олицетворяют тот период времени», — сообщает команда «Стая», она организовывает вечеринку.
Гостей BACK TO 2K17 ожидают интерактивные и тематические зоны, розыгрыш призов, визуальное шоу и лайв-перформансы от диджеев. Ностальгическая вечеринка пройдет 30 апреля в клубе «Свобода».
Последний раз Lizer был приглашенным гостем на MEGA Urban Fest. Тогда он вместе с рэпером Хаски собрал огромную толпу возле торгового центра «Мега».
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