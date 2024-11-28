Снос временных трибун на «Екатеринбург-Арене» откладывается

29 ноября 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» не могут убрать с 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU Заявку Свердловской области на софинансирование работ по демонтажу временных трибун на «Екатеринбург-Арене» рассмотрят позже, чем планировалось — в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт, отвечая на вопрос корреспондента о сроках работ. «Если бы в этом году планировалось рассматривать заявку, мы бы знали об этом. Просто появились новые вводные, и все эти вещи будут рассматриваться в следующем году», — отметил он. Всего от регионального минспорта в Москву отправили четыре заявки на софинансирование. Остальные три — это проекты нового биатлонного центра, велотрека, конькобежной дорожки. «Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось. Изначально демонтировать временные трибуны планировали в 2019 году, но деньги не пришли. Затем их решили оставить до Универсиады в 2023 году, однако соревнования в итоге перенесли в китайский город Чэнду. Разобрать «уши» планировали в 2024-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявку Свердловской области на софинансирование работ по демонтажу временных трибун на «Екатеринбург-Арене» рассмотрят позже, чем планировалось — в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт, отвечая на вопрос корреспондента о сроках работ. «Если бы в этом году планировалось рассматривать заявку, мы бы знали об этом. Просто появились новые вводные, и все эти вещи будут рассматриваться в следующем году», — отметил он. Всего от регионального минспорта в Москву отправили четыре заявки на софинансирование. Остальные три — это проекты нового биатлонного центра, велотрека, конькобежной дорожки. «Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось. Изначально демонтировать временные трибуны планировали в 2019 году, но деньги не пришли. Затем их решили оставить до Универсиады в 2023 году, однако соревнования в итоге перенесли в китайский город Чэнду. Разобрать «уши» планировали в 2024-м.