28 ноября 2024

Снос временных трибун на «Екатеринбург-Арене» откладывается

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , трибуна болельщиков, стадион, екатеринбург арена
Временные трибуны на «Екатеринбург-Арене» не могут убрать с 2019 года Фото:

Заявку Свердловской области на софинансирование работ по демонтажу временных трибун на «Екатеринбург-Арене» рассмотрят позже, чем планировалось — в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт, отвечая на вопрос корреспондента о сроках работ.

«Если бы в этом году планировалось рассматривать заявку, мы бы знали об этом. Просто появились новые вводные, и все эти вещи будут рассматриваться в следующем году», — отметил он.

Всего от регионального минспорта в Москву отправили четыре заявки на софинансирование. Остальные три — это проекты нового биатлонного центра, велотрека, конькобежной дорожки.

«Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось. Изначально демонтировать временные трибуны планировали в 2019 году, но деньги не пришли. Затем их решили оставить до Универсиады в 2023 году, однако соревнования в итоге перенесли в китайский город Чэнду. Разобрать «уши» планировали в 2024-м.

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Заявку Свердловской области на софинансирование работ по демонтажу временных трибун на «Екатеринбург-Арене» рассмотрят позже, чем планировалось — в 2025 году. Об этом URA.RU рассказал министр спорта региона Леонид Рапопорт, отвечая на вопрос корреспондента о сроках работ. «Если бы в этом году планировалось рассматривать заявку, мы бы знали об этом. Просто появились новые вводные, и все эти вещи будут рассматриваться в следующем году», — отметил он. Всего от регионального минспорта в Москву отправили четыре заявки на софинансирование. Остальные три — это проекты нового биатлонного центра, велотрека, конькобежной дорожки. «Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось. Изначально демонтировать временные трибуны планировали в 2019 году, но деньги не пришли. Затем их решили оставить до Универсиады в 2023 году, однако соревнования в итоге перенесли в китайский город Чэнду. Разобрать «уши» планировали в 2024-м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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