Секретный завод, Эрмитаж и эксперименты с едой: как Екатеринбург стал «Городом трудовой доблести»

В годы Великой Отечественной в Свердловск эвакуировали заводы и интеллигенцию

18 апреля 2025 в 21:14 Размер текста - 17 +

Екатеринбург удостоен звания «Города трудовой доблести» в 2020 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны фронты были не только под Сталинградом или Курском, битвы разворачивались и в Свердловске, где рабочие сражались за рекордные показатели и круглосуточно собирали танки и орудия, а также отправляли солдатам продукты и пытались придумать, как разбавить рацион в голодные годы. Как на четыре года город стал крупнейшим центром Советского Союза и почему заслужил звание «Города трудовой доблести» — в материале URA.RU. Как Свердловск стал второй столицей В 1941 году в Свердловске проживало чуть более 400 тысяч человек, но все изменилось с началом Великой Отечественной войны. На Урал срочно эвакуировали заводы, госпитали, культурные ценности и творческую интеллигенцию. Город практически становится второй столицей. Аким Головин помогал эвакуированным предприятиям в запуске Фото: государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский областной музей имени О.Е. Клера» Свердловск оказался идеальным местом для защиты людей и предприятий: здесь был важный железнодорожный узел и сильнейшая промышленная база, включая легендарный «Уралмашзавод» с одним из самых мощных кузнечно-прессовых цехов в Европе. Вдобавок здесь сосредоточилось большое количество квалифицированных специалистов. Например, в Уральском политехническом институте работал профессор Аким Головин — крупнейший в стране эксперт по прокатному оборудованию. Именно он и его коллеги помогали эвакуированным заводам запускать металлургическое производство. Всего по железной дороге на Урал доставили более 800 заводов, из них свыше 200 обосновались в Свердловске, а для управления этими гигантами из Москвы перевезли народный комиссариат тяжелой промышленности, его разместили в здании, которое получило название «уральский Пентагон» (он же Дом промышленности). Вместе с комиссариатом в Свердловск запустили объединенное диспетчерское управление. Оно появилось в городе не случайно: когда эвакуированные из Центральной России заводы стали работать в полную мощь, энергоресурсов уже не хватало. Диспетчерам надо было дать электричество заводам в условиях его жесточайшего дефицита. Так как автоматика отсутствовала ресурсы распределяли в ручном режиме, энергию пришлось буквально отнимать у жителей, оставляя без света города. Передовики производства Одно из ведущих оборонных предприятий страны, Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), было важным и в годы Великой Отечественной: именно здесь выпускали артиллерийские пушки. Но история появления предприятия на Урале оказалась весьма интересной. На заводе трудились и женщины Предоставлено пресс-службой МЗИК В 40-е годы заводы эвакуировали по-разному: кому-то предоставляли уже существующие производственные помещения, другим везло меньше — доставались лишь места в чистом поле, как это и случилось с заводом имени Калинина из подмосковного Королева. Несмотря на морозы, рабочие оперативно возвели здания в районе нынешнего Эльмаша и уже через месяц выпустили для фронта первую партию пушек. Как рассказали представители МЗиК, в 1941 году для немцев было неожиданностью, что в производство были запущены средний танк Т-34, реактивные установки «Катюша» и 85-мм зенитная пушка. Последняя примечательна тем, что успешно уничтожала не только самолеты противника, но ее использовали как противотанковую, например, на Курской дуге. Всего за годы войны завод отправил на фронт более 20 тысяч различных пушек — это 70% от всей зенитной артиллерии страны. Культурная эвакуация Свердловск стал не только прибежищем для промышленных гигантов, но и хранителем культурных ценностей. Так, после эвакуации «Ленфильма» в центре Свердловска появилась киностудия — в Доме культуры строителей на Ленина, 50. Первым отснятым фильмом стала музыкальная комедия «Сильва», ведь в годы войны важно было давать людям повод для радости и надежду. Из удивительных для нынешнего времени фактов: чтобы картины получались качественнее, на улице Луначарского перекрывали трамвайное движение. Сейчас на 8 Марта, 28 находится музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В годы Великой Отечественной Свердловск стал еще и важным информационным центром. В особняке купца Первушина располагался один из самых секретных объектов Советского Союза: в 1942—1943 годах здесь работал «враг Гитлера», а за его голову фюрер обещал до 1 млн рейхсмарок (примерно 6,5 млн советских рублей). Речь идет о дикторе «Совинформбюро» Юрии Левитане, который в годы эвакуации оказался на Урале и с улицы 8 Марта, 28 озвучивал военные сводки. Здесь же выходили в прямой эфир писатели Агния Барто, Алексей Толстой и Лев Кассиль. Кроме этого, Свердловск стал единственным городом, в котором хранилась коллекция Эрмитажа. Около 1,2 миллиона экспонатов распределили по трем местам — в Римско-католическом храме Зачатия святой Анны (на пересечении улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта), доме Ипатьева, а основную часть коллекции расположили в Свердловской картинной галерее на Вайнера, 11. Все годы войны люди не догадывались, что в городе хранят работы Питера Пауля Рубенса, Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениев. Эксперименты с едой 1940-е были голодными годами: продуктов на всех не хватало, поэтому люди начинали заниматься огородами, а Ботанический сад Свердловска выращивал на своих участках овощи для школьников и детсадовцев. Позже научные сотрудники даже организовали экспериментальную лабораторию: искали варианты, как разнообразить скудный рацион жителей, и чем можно лечить раненых. Солдат же обеспечивали продуктами уральские хлебопеки, они выпускали тонны продуктов. Прямо к комбинату были подведены железнодорожные пути, поэтому хлеб и макароны сразу загружали в вагоны и отправляли на фронт. Также работницы хлебокомбината на свои сбережения купили для солдат два танка. Звание «Города трудовой доблести» Почетное звание присваивают тем городам, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а жители проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году первыми звания «Городов трудовой доблести» получили 50 городов России, в списке оказался и Екатеринбург. Он был важным транспортным узлом, через который проходили грузовые колонны с ресурсами для солдат, его назвали энергетическим и промышленным мозгом страны. Здесь же нашли укрытие культурные деятели и крупные предприятия, а на заводах трудились не только мужчины, но и женщины, и подростки, создавая танки и боеприпасы, нужные на фронте в трудное для страны время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны фронты были не только под Сталинградом или Курском, битвы разворачивались и в Свердловске, где рабочие сражались за рекордные показатели и круглосуточно собирали танки и орудия, а также отправляли солдатам продукты и пытались придумать, как разбавить рацион в голодные годы. Как на четыре года город стал крупнейшим центром Советского Союза и почему заслужил звание «Города трудовой доблести» — в материале URA.RU. В 1941 году в Свердловске проживало чуть более 400 тысяч человек, но все изменилось с началом Великой Отечественной войны. На Урал срочно эвакуировали заводы, госпитали, культурные ценности и творческую интеллигенцию. Город практически становится второй столицей. Свердловск оказался идеальным местом для защиты людей и предприятий: здесь был важный железнодорожный узел и сильнейшая промышленная база, включая легендарный «Уралмашзавод» с одним из самых мощных кузнечно-прессовых цехов в Европе. Вдобавок здесь сосредоточилось большое количество квалифицированных специалистов. Например, в Уральском политехническом институте работал профессор Аким Головин — крупнейший в стране эксперт по прокатному оборудованию. Именно он и его коллеги помогали эвакуированным заводам запускать металлургическое производство. Всего по железной дороге на Урал доставили более 800 заводов, из них свыше 200 обосновались в Свердловске, а для управления этими гигантами из Москвы перевезли народный комиссариат тяжелой промышленности, его разместили в здании, которое получило название «уральский Пентагон» (он же Дом промышленности). Вместе с комиссариатом в Свердловск запустили объединенное диспетчерское управление. Оно появилось в городе не случайно: когда эвакуированные из Центральной России заводы стали работать в полную мощь, энергоресурсов уже не хватало. Диспетчерам надо было дать электричество заводам в условиях его жесточайшего дефицита. Так как автоматика отсутствовала ресурсы распределяли в ручном режиме, энергию пришлось буквально отнимать у жителей, оставляя без света города. Одно из ведущих оборонных предприятий страны, Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), было важным и в годы Великой Отечественной: именно здесь выпускали артиллерийские пушки. Но история появления предприятия на Урале оказалась весьма интересной. В 40-е годы заводы эвакуировали по-разному: кому-то предоставляли уже существующие производственные помещения, другим везло меньше — доставались лишь места в чистом поле, как это и случилось с заводом имени Калинина из подмосковного Королева. Несмотря на морозы, рабочие оперативно возвели здания в районе нынешнего Эльмаша и уже через месяц выпустили для фронта первую партию пушек. Как рассказали представители МЗиК, в 1941 году для немцев было неожиданностью, что в производство были запущены средний танк Т-34, реактивные установки «Катюша» и 85-мм зенитная пушка. Последняя примечательна тем, что успешно уничтожала не только самолеты противника, но ее использовали как противотанковую, например, на Курской дуге. Всего за годы войны завод отправил на фронт более 20 тысяч различных пушек — это 70% от всей зенитной артиллерии страны. Свердловск стал не только прибежищем для промышленных гигантов, но и хранителем культурных ценностей. Так, после эвакуации «Ленфильма» в центре Свердловска появилась киностудия — в Доме культуры строителей на Ленина, 50. Первым отснятым фильмом стала музыкальная комедия «Сильва», ведь в годы войны важно было давать людям повод для радости и надежду. Из удивительных для нынешнего времени фактов: чтобы картины получались качественнее, на улице Луначарского перекрывали трамвайное движение. В годы Великой Отечественной Свердловск стал еще и важным информационным центром. В особняке купца Первушина располагался один из самых секретных объектов Советского Союза: в 1942—1943 годах здесь работал «враг Гитлера», а за его голову фюрер обещал до 1 млн рейхсмарок (примерно 6,5 млн советских рублей). Речь идет о дикторе «Совинформбюро» Юрии Левитане, который в годы эвакуации оказался на Урале и с улицы 8 Марта, 28 озвучивал военные сводки. Здесь же выходили в прямой эфир писатели Агния Барто, Алексей Толстой и Лев Кассиль. Кроме этого, Свердловск стал единственным городом, в котором хранилась коллекция Эрмитажа. Около 1,2 миллиона экспонатов распределили по трем местам — в Римско-католическом храме Зачатия святой Анны (на пересечении улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта), доме Ипатьева, а основную часть коллекции расположили в Свердловской картинной галерее на Вайнера, 11. Все годы войны люди не догадывались, что в городе хранят работы Питера Пауля Рубенса, Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи и других гениев. 1940-е были голодными годами: продуктов на всех не хватало, поэтому люди начинали заниматься огородами, а Ботанический сад Свердловска выращивал на своих участках овощи для школьников и детсадовцев. Позже научные сотрудники даже организовали экспериментальную лабораторию: искали варианты, как разнообразить скудный рацион жителей, и чем можно лечить раненых. Солдат же обеспечивали продуктами уральские хлебопеки, они выпускали тонны продуктов. Прямо к комбинату были подведены железнодорожные пути, поэтому хлеб и макароны сразу загружали в вагоны и отправляли на фронт. Также работницы хлебокомбината на свои сбережения купили для солдат два танка. Почетное звание присваивают тем городам, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а жители проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году первыми звания «Городов трудовой доблести» получили 50 городов России, в списке оказался и Екатеринбург. Он был важным транспортным узлом, через который проходили грузовые колонны с ресурсами для солдат, его назвали энергетическим и промышленным мозгом страны. Здесь же нашли укрытие культурные деятели и крупные предприятия, а на заводах трудились не только мужчины, но и женщины, и подростки, создавая танки и боеприпасы, нужные на фронте в трудное для страны время.