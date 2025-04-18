Начальнику 27-го ЦНИИ Минобороны Протасову предъявлено обвинение во взятках

Начальнику ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрею Протасову предъявлено обвинение во взятках. Их он получал от сотрудников, которых затем включал в состав научной группы, работавшей над выполнением государственного контракта. Об этом сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.
«Расследуется уголовное дело в отношении начальника ФГБУ „27 Центральный научно-исследовательский институт“ Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (пункт „в “ части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)», — рассказали в ведомстве. Их сообщение цитирует РИА Новости.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2024 год научно-исследовательский институт реализовывал крупномасштабные государственные контракты на разработку и внедрение новейших технологий. Сумма этих контрактов исчислялась миллионами рублей.
Протасову поручили сформировать инициативную научную группу, участникам которой предусматривались стимулирующие выплаты. По информации, предоставленной ГВСУ, в период с 2020 по 2025 год Протасов получал от сотрудников института взятки за их зачисление в данную научную группу с целью последующего получения ими выплат, а также за общее содействие и покровительство по служебной линии.
В начале апреля суд Москвы отправил Протасова под домашний арест. Ему может грозить штраф в три млн рублей либо лишение свободы до 15 лет.
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