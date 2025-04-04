Суд арестовал начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны

Протасову грозит лишение свободы на срок до 15 лет
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова. Ему вменяется получение взятки в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Ему грозит штраф 3 млн рублей либо лишение свободы до 15 лет.
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