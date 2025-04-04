Суд арестовал начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны

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Протасову грозит лишение свободы на срок до 15 лет
Протасову грозит лишение свободы на срок до 15 лет Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова. Ему вменяется получение взятки в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Ему грозит штраф 3 млн рублей либо лишение свободы до 15 лет.

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Суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова. Ему вменяется получение взятки в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. «Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Ему грозит штраф 3 млн рублей либо лишение свободы до 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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