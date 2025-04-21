«Пророчество о Папах» связало дату Судного дня со смертью Папы Римского Франциска

Судный день может наступить непосредственно после смерти Папы Римского Франциска. Об этом говорится в рукописи святого ирландского епископа Малахии под названием «Пророчество о Папах», которой приписывают возраст в 900 лет.
«Во время последнего гонения на Святую Римскую церковь будет править Петр Римский, который будет пасти свое стадо среди многих бедствий, после чего семихолмный город будет разрушен, и ужасный Судья будет судить людей», — говорится в рукописи, текст которой передает издание Mirror. Отмечается, что в книге обозначается конкретная дата — конец света произойдет в 2027 году.
Некоторые исследователи считают, что Судный день начнется сразу после смерти Папы Римского Франциска. Другие полагают, что сначала будет избран его преемник — некий Петр.
По Библии, Судный день — определенный день в истории человечества, когда Иисус Христос спуститься на Землю. Он решит судьбу каждого человека — одни будут осуждены, другие прощены. Книга «Пророчество о Папах» датируется XII веком, авторство приписывается ирландскому епископу Малахии. В ней приведены ряд фраз на латинице, которые описывают каждого папу с Целестина II в 1143 и до умершего 21 апреля Франциска I.
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