Алексей Панин* больше не находится в розыске СБУ

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) более не находится в розыске Службы безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
«Объявленный в 2015 году на Украине в розыск актер Алексей Панин больше не числится в розыске СБУ», — сообщило РИА «Новости». Панин был объявлен в розыск на Украине в 2015 году по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. В настоящее время в официальной базе розыска СБУ сведения о Панине отсутствуют.
Алексей Панин покинул Россию после начала специальной военной операции. В октябре 2022 года он опубликовал в своем telegram-канале сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту.
В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы и запретил на три года администрировать интернет-ресурсы. Кроме того, Панин заочно арестован в России и находится в международном розыске.
Ранее стало известно, что судебные приставы прекратили взыскание почти 412 тысяч рублей задолженности по кредитам с актера так как приставы не могут получить сведения о местонахождении актера и его имущества.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иностранным агентом.
