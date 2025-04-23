Пермский педуниверситет открывает собственную среднюю школу-лицей

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В лицее ПГГПУ планируют открыть два класса
В лицее ПГГПУ планируют открыть два класса Фото:

В Пермском государственном педагогическом университете (ПГГПУ) приняли решение о создании лицея. Это позволит реализовывать программы среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, сообщается на сайте вуза.

«Обучение стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить в двух профильных классах: технологическом и социально-гуманитарном. В первом случае лицеисты углубленно станут изучать физику и математику или информатику и математику, во втором — историю или литературу, а также обществознание и английский язык», — говорится на сайте.

Будущие лицеисты смогут выбрать одно из направлений и сдать вступительные испытания, которые пройдут в в мае, июне и августе. Дополнительные преимущества получат победители всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов.

Ранее URA.RU сообщало, что ректор ПГГПУ Константин Егоров стал председателем совета ректоров Пермского края. Егоров пришел в университет на должность старшего преподавателя кафедры истории в 1999 году, в должности ректора вуза работает с 2019 года.

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В Пермском государственном педагогическом университете (ПГГПУ) приняли решение о создании лицея. Это позволит реализовывать программы среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, сообщается на сайте вуза. «Обучение стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить в двух профильных классах: технологическом и социально-гуманитарном. В первом случае лицеисты углубленно станут изучать физику и математику или информатику и математику, во втором — историю или литературу, а также обществознание и английский язык», — говорится на сайте. Будущие лицеисты смогут выбрать одно из направлений и сдать вступительные испытания, которые пройдут в в мае, июне и августе. Дополнительные преимущества получат победители всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов. Ранее URA.RU сообщало, что ректор ПГГПУ Константин Егоров стал председателем совета ректоров Пермского края. Егоров пришел в университет на должность старшего преподавателя кафедры истории в 1999 году, в должности ректора вуза работает с 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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