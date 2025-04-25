Специалисты Wildberries и Russ разоблачили мошенников

Эксперты компаний Wildberries и Russ обнаружили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения пытались получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей Wildberries с целью совершения покупок. Об этом сообщили представители компании.
«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — рассказали в пресс-службе компании.
В первом квартале 2025 года количество подобных атак значительно возросло, однако благодаря внедренной системе безопасности Wildberries удалось предотвратить нанесение ущерба. Злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, маскируя их под архивы с фотографиями (например, снабжая сообщением «Ты на этом фото?»). На самом деле внутри архива находилось вредоносное программное обеспечение, которое после установки предоставляло мошенникам полный доступ к мобильному устройству. Получив контроль над телефоном жертвы, преступники входили в его личный кабинет на маркетплейсе и оформляли заказы от имени пользователя.
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