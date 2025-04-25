Специалисты Wildberries и Russ разоблачили мошенников

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Аферисты пытались получить доступ к аккаунтам Wildberries с помощью вложений
Аферисты пытались получить доступ к аккаунтам Wildberries с помощью вложений Фото:

Эксперты компаний Wildberries и Russ обнаружили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения пытались получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей Wildberries с целью совершения покупок. Об этом сообщили представители компании.

«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — рассказали в пресс-службе компании.

В первом квартале 2025 года количество подобных атак значительно возросло, однако благодаря внедренной системе безопасности Wildberries удалось предотвратить нанесение ущерба. Злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, маскируя их под архивы с фотографиями (например, снабжая сообщением «Ты на этом фото?»). На самом деле внутри архива находилось вредоносное программное обеспечение, которое после установки предоставляло мошенникам полный доступ к мобильному устройству. Получив контроль над телефоном жертвы, преступники входили в его личный кабинет на маркетплейсе и оформляли заказы от имени пользователя.

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Эксперты компаний Wildberries и Russ обнаружили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники с помощью вредоносного программного обеспечения пытались получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей Wildberries с целью совершения покупок. Об этом сообщили представители компании. «Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — рассказали в пресс-службе компании. В первом квартале 2025 года количество подобных атак значительно возросло, однако благодаря внедренной системе безопасности Wildberries удалось предотвратить нанесение ущерба. Злоумышленники рассылали пользователям через мессенджеры файлы, маскируя их под архивы с фотографиями (например, снабжая сообщением «Ты на этом фото?»). На самом деле внутри архива находилось вредоносное программное обеспечение, которое после установки предоставляло мошенникам полный доступ к мобильному устройству. Получив контроль над телефоном жертвы, преступники входили в его личный кабинет на маркетплейсе и оформляли заказы от имени пользователя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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