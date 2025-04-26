Бывший боец ММА Монсон хочет забрать в РФ жену и детей из США

Бывший боец смешанных единоборств и депутат курултая Башкирии Джефф Монсон хочет, чтобы его дети, проживающие в США, приехали в Россию. Об этом он рассказал в интервью.
«Хотел бы, чтобы мои дети прилетели в Россию», — сообщил Джефф Монсон в беседе с ТАСС. Он пояснил, что сейчас не имеет возможности видеться с ними. Кроме того, Монсон отметил, что часть родственников стала относиться к нему негативно после того, как он отказался от второго гражданства. Тем не менее, депутат выразил надежду, что когда-то отношения с семьей улучшатся и они смогут восстановить прежнюю связь.
Джефф Монсон с 2018 года является гражданином Российской Федерации и в настоящее время состоит в должности депутата парламента Башкирии. Его бывшая супруга и дети продолжают жить в США.
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