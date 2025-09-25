Еще над тремя аэропортами Дании заметили дроны, под угрозой — военные истребители США

Неизвестные беспилотники в Дании заметили не только над аэропортом Ольборга, но и над другими воздушными гаванями, в том числе и возле авиабазы ВВС в Скридструпе, где разместились американские истребители. Об этом сообщила полиция региона Южная Ютландия.
«Этой ночью дроны заметили не только над Ольборгом, но и тремя другими аэропортами, включая Скидструп, где находится авиабаза ВВС Дании», — сообщила местная полиция в соцсети X. По данным ведомства, беспилотники фиксировали также вблизи аэропортов Эсбьерг и Сеннерборг. Все это приводило к приостановке работы учреждений.
Полиция объяснила, что защитные меры по ограничению полетов были приняты для обеспечения безопасности гражданской авиации и защиты стратегически важных объектов. «Действия беспилотников аналогичны тем, которые остановили воздушное движение в Копенгагене», — обратил внимание начальник Национальной полиции Торкильд Фогде.
Ранее после появления дронов в районе аэропорта Ольборг воздушное пространство было временно закрыто. Тогда самолеты были вынуждены вернуться в Копенгаген.
Инциденты с появлением беспилотников над датскими аэропортами происходят на фоне аналогичных случаев в Европе. Только в Дании за последнюю неделю из-за дронов временно закрывался аэропорт Ольборга, а за два дня до этого — главный аэропорт Копенгагена, сообщает телеканал «Царьград». Подобные происшествия фиксировались и в других странах, в частности, в сентябре сообщалось о дронах в Польше, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.