Неловкая встреча: Эрдоган подколол Макрона в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе ироничное замечание в адрес французского лидера Эммануэля Макрона во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На реплику Макрона о том, что он «доволен», Эрдоган ответил: «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо».

«Неловкая встреча Эрдогана и Макрона. Эрдоган шутит, что Макрон иногда чувствует себя хорошо», — написал в соцсети X журналист Рагип Сойлу. Краткий диалог лидеров произошел во время приветствия на полях Генассамблеи ООН. Отношения между Турцией и Францией остаются сложными на фоне разногласий по ряду международных вопросов.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась вовлечена в очередной скандал, поводом для которого стали скрытые сообщения, обменянные с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно соглашения между Европейским союзом и южноамериканским торговым блоком МЕРКОСУР. Как сообщает депутат Европарламента от Венгрии Кинга Галь, расследование данного инцидента было начато европейским омбудсменом и связано с возможными нарушениями принципов прозрачности в деятельности Еврокомиссии.

Кроме того, в Нью-Йорке сотрудники полиции остановили президента Франции Эммануэля Макрона в связи с ожиданием проезда кортежа президента США Дональда Трампа по одной из городских улиц. Об этом информирует НСН.

