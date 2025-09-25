В Москве заочно осудили директора Нарвского музея

Суд назначил Марии Сморжевских-Смирновой 10 лет колонии
Суд назначил Марии Сморжевских-Смирновой 10 лет колонии

Московский городской суд заочно вынес приговор директору Нарвского музея в Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой. Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщил судья. Информацию приводит РИА Новости.

В соответствии с решением суда, Сморжевских-Смирнова была признана виновной в реабилитации нацизма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе расследования было установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах, во время празднования Дня Победы, она организовала и содействовала размещению на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента России и надписями, содержащими недостоверные сведения о совершении им военных преступлений.

Мария Сморжевских-Смирнова объявлена в международный розыск и заочно арестована. Кроме того, судом наложен пятилетний запрет на осуществление ею административной деятельности в интернете, в том числе на управление сайтами.

9 мая 2023 года в Ивангороде Ленинградской области, расположенном на границе с Эстонией, был организован концерт для жителей Нарвы по случаю Дня Победы. В ответ на это власти Нарвы разместили на своей территории баннер с упоминанием конфликта на Украине и изображением президента России Владимиром Путиным. Российские пограничники потребовали убрать плакат, однако эстонская сторона отказалась выполнить это требование.

Инициатива по установке плаката исходила от Сморжевских-Смирновой. Она назвала  акцию как «послание российской стороне».

