СКР: с подозреваемым в убийстве генерала Москалика работают следователи

С подозреваемым в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика работают следователи ГСУ СК России. Идет сбор доказательств вины задержанного, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Это агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 ода рождения. Он имеет вид на жительство на Украине», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале СКР.
Кузина задержали оперативные службы ФСБ России. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Взрыв, в результате которого погиб офицер, был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы.
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