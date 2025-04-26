СКР: с подозреваемым в убийстве генерала Москалика работают следователи

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Задержанный передан представителям СКР
Задержанный передан представителям СКР Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

С подозреваемым в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика работают следователи ГСУ СК России. Идет сбор доказательств вины задержанного, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Это агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 ода рождения. Он имеет вид на жительство на Украине», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале СКР.

Кузина задержали оперативные службы ФСБ России. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Взрыв, в результате которого погиб офицер, был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы.

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С подозреваемым в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика работают следователи ГСУ СК России. Идет сбор доказательств вины задержанного, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Это агент украинских спецслужб Игнат Кузин, 1983 ода рождения. Он имеет вид на жительство на Украине», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале СКР. Кузина задержали оперативные службы ФСБ России. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Взрыв, в результате которого погиб офицер, был вызван детонацией самодельного взрывного устройства, содержащего поражающие элементы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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