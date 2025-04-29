Что нужно сделать дачникам весной для богатого урожая

В весенний период косточковые деревья необходимо подвергать обработке фунгицидами, чтобы предотвратить монилиальный ожог и не допустить гибели растений. Об этом сообщила биолог Юлия Кондратенок.
«Болезнь проникает в цветок через пестик, и растение тут же начинает отмирать. Все дерево даже может погибнуть за две-три недели», — рассказала эксперт в беседе с aif.ru о последствиях монилиоза. Она уточнила, что для эффективной защиты растений рекомендуется применять фунгициды, обрабатывая ими непосредственно цветки.
Среди подходящих препаратов — «Хорус», «Скор» и «Раек». Повторную обработку следует провести спустя три-четыре дня, что позволит надежно уберечь косточковые культуры от монилиального ожога.
Кондратенок также подчеркнула, что угрозу будущему урожаю представляют заморозки. В период цветения для повышения устойчивости растений целесообразно использовать препараты янтарной кислоты и удобрения на основе бора. Все средства необходимо разводить строго по инструкции производителя, после чего раствор заливают в опрыскиватель и равномерно наносят на цветки и побеги.
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