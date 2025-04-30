Под Екатеринбургом ввели особый режим из-за потопа

Власти Ревды ввели режим повышенной готовности из-за паводка
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Уровень реки повысился из-за мощных снегопада и дождя (архивное фото)
Уровень реки повысился из-за мощных снегопада и дождя (архивное фото) Фото:

Власти Ревды (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности из-за резкого повышения уровня реки, которая уже успела затопить две придомовые территории. Ситуация находится под личным контролем мэра Татьяны Клепиковой, рассказали в пресс-службе администрации.

«В Ревде вводится режим функционирования „Повышенная готовность“. Соответствующее постановление сегодня подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. Режим вводится в связи с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных резким повышением уровня реки Ревда вследствие обильных осадков в виде дождя и снега», — пояснили там.

На данный момент в городе усилен контроль за ситуацией со стороны дежурно-диспетчерских служб, проводится проверка готовности аварийных подразделений к возможному реагированию, а также системы оповещения. Горожан, проживающих возле берега, призвали быть особенно внимательными в праздники.

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Власти Ревды (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности из-за резкого повышения уровня реки, которая уже успела затопить две придомовые территории. Ситуация находится под личным контролем мэра Татьяны Клепиковой, рассказали в пресс-службе администрации. «В Ревде вводится режим функционирования „Повышенная готовность“. Соответствующее постановление сегодня подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. Режим вводится в связи с повышенным риском возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных резким повышением уровня реки Ревда вследствие обильных осадков в виде дождя и снега», — пояснили там. На данный момент в городе усилен контроль за ситуацией со стороны дежурно-диспетчерских служб, проводится проверка готовности аварийных подразделений к возможному реагированию, а также системы оповещения. Горожан, проживающих возле берега, призвали быть особенно внимательными в праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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