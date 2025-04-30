Стало известно, из-за чего спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге

Полиция прибыла к военной части из-за сообщения о лжеминировании в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, оцепление, место преступления
Место происшествия было оцеплено Фото:

Силовики приехали к военной части рядом с екатеринбургским торговым центром Veer Mall из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным, сказал источник URA.RU в силовой среде.

«Было сообщение о минировании в доме рядом с воинской частью. Ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства.

Из-за инцидента ГАИ перекрывала движение по Бакинских Комиссаров. На месте происшествия видели кинологов и сотрудников Росгвардии, говорили URA.RU очевидцы. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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Силовики приехали к военной части рядом с екатеринбургским торговым центром Veer Mall из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Было сообщение о минировании в доме рядом с воинской частью. Ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства. Из-за инцидента ГАИ перекрывала движение по Бакинских Комиссаров. На месте происшествия видели кинологов и сотрудников Росгвардии, говорили URA.RU очевидцы. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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