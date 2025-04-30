Общество Стало известно, из-за чего спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге Полиция прибыла к военной части из-за сообщения о лжеминировании в Екатеринбурге 30 апреля 2025 в 19:12 Размер текста - 17 + Место происшествия было оцеплено Фото: Илья Московец © URA.RU Силовики приехали к военной части рядом с екатеринбургским торговым центром Veer Mall из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Было сообщение о минировании в доме рядом с воинской частью. Ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства. Из-за инцидента ГАИ перекрывала движение по Бакинских Комиссаров. На месте происшествия видели кинологов и сотрудников Росгвардии, говорили URA.RU очевидцы. Комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Силовики приехали к военной части рядом с екатеринбургским торговым центром Veer Mall из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным, сказал источник URA.RU в силовой среде. «Было сообщение о минировании в доме рядом с воинской частью. Ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства. Из-за инцидента ГАИ перекрывала движение по Бакинских Комиссаров. На месте происшествия видели кинологов и сотрудников Росгвардии, говорили URA.RU очевидцы. Комментариев от свердловских силовых структур нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям