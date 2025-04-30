Стало известно, из-за чего спецслужбы съехались к военной части в Екатеринбурге

Место происшествия было оцеплено
Силовики приехали к военной части рядом с екатеринбургским торговым центром Veer Mall из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Было сообщение о минировании в доме рядом с воинской частью. Ничего не подтвердилось», — сказал собеседник агентства.
Из-за инцидента ГАИ перекрывала движение по Бакинских Комиссаров. На месте происшествия видели кинологов и сотрудников Росгвардии, говорили URA.RU очевидцы. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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