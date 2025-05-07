Салют в Москве 9 мая 2025: когда и где смотреть

Ежегодно 9 мая в Москве и других городах России запускают праздничный салют в честь одного из самых значимых в стране праздников — Дня Победы. URA.RU рассказывает, где и во сколько запустят салют в Москве в 2025 году, а также из каких мест его лучше видно.
История салюта в честь Дня Победы
Советский Союз отпраздновал победу в Великой Отечественной войне и полную капитуляцию нацистской Германии 9 мая 1945 года праздничным салютом. Однако этот фейерверк был не первым фейерверком, посвященным достижениям советских войск.
5 августа 1943 года, после успешного завершения двух масштабных военных операций — «Кутузов» и «Полководец Румянцев». Тогда Красная армия освободила города Орел и Белгород. В честь этого события, по распоряжению Иосифа Сталина, в Москве впервые был произведен артиллерийский салют.
Всего в период Великой Отечественной войны в столице Советского Союза было организовано 354 салюта, отмечавших победы советских Вооруженных сил. Самый первый салют Победы состоял из 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий в перекрестном свете 160 прожекторов. Его сопровождал пуск разноцветных фейерверков. Прожекторы, которым подсветили салют Победы, были трофейными — из Берлина.
Во сколько запустят салют в Москве 9 мая 2025
В Москве праздничный салют в честь 9 мая начнется в 22:00 по мск. Его продолжительность составит около десяти минут. За организацию фейерверка отвечают множество ведомств, среди них администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.
Где можно посмотреть трансляцию салюта
Все федеральные телеканалы осуществляют прямую трансляцию праздничного салюта, посвященного Дню Победы. Кроме того, наблюдать за мероприятием в онлайн-режиме можно будет на интернет-ресурсах этих каналов.
Откуда запустят салюты 9 мая в Москве
Поклонная гора
Адрес: станция метро «Парк Победы», парк Победы на Поклонной горе
В Москве на Поклонной горе ежегодно проводится крупнейший в России праздничный салют, приуроченный ко Дню Победы. Это мероприятие традиционно привлекает большое количество зрителей, поэтому рекомендуется прибыть на место задолго до его начала. Оптимальной точкой для наблюдения за фейерверком считается смотровая площадка в парке Победы, расположенная примерно в 400 метрах от музея на Аллее партизан.
Измайловский парк
Адрес: Территория городка имени Баумана, дом 3
За последние годы в Измайловском парке фейерверки стали запускать с разных площадок, что позволяет наблюдать за праздничным салютом почти с любой части парка. Тем не менее, наилучший обзор открывается с обзорной площадки у берега Серебряно-Виноградного пруда, а также в районе дома 7 на Аллее Большого Круга.
Парк Митино
Адрес: улица Рословка, дом 5
Для жителей Северо-Западного административного округа одним из наиболее удобных мест для празднования является Митинский парк. Здесь ежегодно организуются концерты, на которых звучат песни военных лет, а вечером горожане могут наблюдать праздничный салют. Удобная смотровая площадка расположена вблизи оздоровительного центра «Аквамарин».
Лужнецкая набережная
Адрес: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6
Вблизи территории спортивного комплекса «Лужники» находится одна из наиболее впечатляющих площадок для наблюдения за праздничным фейерверком. Она размещена напротив Большой спортивной арены, рядом с олимпийским комплексом. Салют, который ежегодно организуют в «Лужниках», считается одним из самых эффектных в столице, уступая по масштабности лишь основному мероприятию на Поклонной горе.
Пруды в Южном Бутове
Адрес: улица Адмирала Лазарева, дом 63, корпус 2
Одним из привлекательных мест для наблюдения за праздничным салютом в День Победы являются Черневские пруды. Фейерверк проводится в непосредственной близости от водоема, что обеспечивает отличную видимость с берега. В случае благоприятных погодных условий желающие могут расположиться на благоустроенных пляжах и с удобством наблюдать за праздничным действом.
ВДНХ
Адрес: проспект Мира, дом 119
ВДНХ традиционно становится одной из центральных площадок для масштабного празднования Дня Победы. Многие москвичи и гости столицы выбирают этот комплекс, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Вечером на территории ВДНХ проводится праздничный салют, который запускается одновременно с нескольких площадок. Оптимальными точками для его просмотра считаются Главная аллея и площадь Дружбы народов.
Парк Сокольники
Адрес: Сокольнический вал, дом 1, строение 1
Вечером 9 мая в Парке «Сокольники» также состоится праздничный салют. Лучшее место для его наблюдения — Фонтанная площадь. До начала фейерверка посетители могут прогуляться по цветущим аллеям под звуки военных песен или заглянуть в розарий.
Места, откуда смотреть салют 9 мая в Москве
Салют на Москворецкой набережной запускают между Парящим мостом и Большим Москворецким мостом. Увидеть его можно как с Красной площади, так и с самой набережной, городских мостов и с площадок парка «Зарядье». Наиболее благоприятными точками для наблюдения праздничного фейерверка традиционно считаются возвышенные локации.
ЦПКиО имени Горького
Из Центрального парка виден салют, который запускают на Крымском Валу. Также можно подняться и укрыться на застекленном Пушкинском мосту. В ЦАО также для просмотра можно использовать площадки у Лужнецкой набережной, в парке «Красногвардейские пруды» и Московском городском саду «Эрмитаж».
Парк Победы
Вечерний просмотр салюта может стать окончанием увлекательной дневной прогулки. Перед фейерверком посетите храм Георгия Победоносца, рассмотрите выставку военной техники под открытым небом и загляните в Музей Победы. В 22:00 с Поклонной горы увидите праздничные столичные салюты.
Измайловский парк
Салюты запускают из нескольких точек, поэтому рассмотреть их получится из любой части парка. Его территория более 3 кв. км и здесь можно погулять, покататься на колесе обозрения, отдохнуть в скверах.
МПЦ «Сокольники»
Традиционно здесь с размахом отмечают 9 Мая. Есть несколько игровых площадок для детей, знаменитый орнитарий с хищными птицами, рестораны с уличными верандами, площадки для танцев.
Смотровая площадка РАН
Открытая обзорная площадка, расположенная рядом с Российской академией наук, находится на высоте 60 метров. С этого места открывается вид на центр столицы, а праздничный салют можно наблюдать особенно хорошо. Доступ к площадке осуществляется в любое время суток и не требует оплаты.
С теплоходов
Посмотреть салют можно прямо на воде, купив билет на теплоход, который ходит по Москве-реке. Есть несколько маршрутов: от парка «Зарядье» к Кремлю, а также от Парка Горького или станции метро «Выставочная». По ним курсируют двухпалубные суда.
Список других мест, откуда виден салют:
- Останкинская телебашня;
- смотровая Площадка Москва Сити;
- мосты над рекой (Крымский мост, Патриарший мост, Бородинский мост, мост Багратион, Пушкинский мост);
- рестораны на крыше гостиниц;
- Измайлово, городок им. Баумана, площадка на берегу Серебряно-Виноградного пруда (ВАО);
- Кузьминки, площадка РОСТО, улица Заречная, 3А (ЮВАО);
- Борисовские пруды, зона набережной Москвы-реки.
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