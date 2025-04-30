Куда сходить на майские праздники в Москве: топ-20 мест для отдыха

Майские праздники в Москве обещают быть яркими и насыщенными. Для гостей и жителей столицы парки, музеи и театры подготовили программы, объединяющие спорт, творчество и музыку. URA.RU собрало список самых масштабных и ярких мероприятий на разных площадках Москвы для детей и взрослых.
Куда пойти 1 мая в Москве
Кинопарк «Москино»: театральная постановка
1 мая состоится премьера театральной постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом!», режиссером которой выступил Игорь Угольников. В проекте принимают участие известные актеры театра и кино, а также солисты Ансамбля имени Александрова. Организаторы обещают зрителям вокальные выступления и впечатляющие сценические эпизоды с применением современных технологий компьютерной графики и профессиональных трюков.
На открытой площадке «Ступени Рейхстага» запланированы показы известных военных кинолент, среди которых — «Они сражались за Родину» и «Летят журавли». Ценители истории смогут посетить уникальную экспозицию военной техники, в числе которой будут представлены легендарная самоходная установка «Катюша», танк Т-34, а также другие редкие образцы.
Когда: 1 мая 2025 года
Где: Кинопарк «Москино», просп. Мира, 109
Весенний концерт на площади «Москва»
В рамках проекта «Открытая сцена» на площади «Москва» состоится бесплатный весенний концерт. В программе мероприятия запланированы выступления шоу-группы «Нужные люди», а также хореографические и вокальные номера, включая кавер-версии известных песен.
Специальными гостями станут Дримчики — Алекс, Забава, Герой, Буян, Мия, Стас и Август — которые подготовили для посетителей фотосессию и хорошее настроение. В завершение праздника будет проведен розыгрыш билетов в парк развлечений и сувенирной продукции «Острова Мечты».
Когда: 1 мая 2025 года с 12:00 до 16:00
Где: «Остров Мечты», городской променад, площадь «Москва», проспект Андропова, д.1
Мастер-классы и кино в Парке Олимпийской деревни
В летнем кинотеатре Парка Олимпийской деревни появится творческая площадка. Там гости смогут попробовать себя в роли актеров на мастер-классе по импровизации и освоить искусство нанесения художественного грима под руководством профессионалов. Вечером посетителей ждет показ немого кино под открытым небом, погружающий в магию кинематографа прошлого.
Когда: 1 мая 2025 года
Где: Парк Олимпийской деревни
Фестиваль «Моймай Фест» в парке развлечений «Сказка»
Посетителей ожидают бесплатные представления, парад с участием маскотов, танцевальные вечеринки, мастер-классы по изготовлению слаймов, а также розыгрыши призов. Официальное открытие фестиваля состоится 1 мая и будет сопровождаться парадом и запуском аттракциона «Летучий плавник». 9 мая запланирован праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы.
Когда: 1 — 11 мая 2025 года с 13:00 до 16:00
Где: парк развлечений «Сказка», ул. Крылатская, д. 18
Бесплатные показы фильмов в «Москино»
Для зрителей подготовлены две отечественные картины, посвященные самоотверженной работе пожарных и нейрохирургов. Посетители кинотеатров «Искра», «Сатурн», «Спутник» и «Тула» смогут ознакомиться с историями о преданности долгу и проявлении мужества. Показ состоится 1 мая в 10:00.
«Огонь» (2020, реж. Алексей Нужный, 6+). Героический блокбастер о пожарных, борющихся с лесным пожаром в Карелии. В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Виктор Сухоруков.
«Врач» (2015, реж. Г.Куценко, 16+). Драма о нейрохирурге Юрии Михайловиче, чья работа полна сложных решений и человеческих драм.
Когда: 1 мая
Где: Кинопарк «Москино», просп. Мира, 109
Фестиваль Moscow Craft Event
В Москве снова состоится фестиваль крафтовой культуры Craft Event. Посетителям будет предложен обширный ассортимент крафтовых напитков, приготовленных ведущими российскими пивоварнями, а также разнообразные гастрономические угощения. В рамках мероприятия будет организован маркет авторских изделий, многочисленные конкурсы и насыщенная музыкальная программа.
На сцене фестиваля выступят легендарная группа «Дюна» и современный мультижанровый коллектив ? Orchestra. Пространство фестиваля будет поделено на пять тематических зон: Craft Music, Craft Drinks, Craft Food, Craft Fun и Craft Market, каждая из которых продемонстрирует лучшие достижения в своей области.
Когда: 1 мая в 13:00
Где: VK Stadium, Ленинградский просп., 80, корп. 17
Куда пойти 2 мая в Москве
Выставка «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают» (18+)
Экспозиция организована в честь 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят заключительные дни войны глазами советских фотокорреспондентов — Георгия Петрусова, Ивана Шагина и Аркадия Шайхета. На выставке свыше ста экспонатов из частного собрания, включая оригинальные отпечатки известных фотографий, личные дневники свидетелей событий и различные исторические артефакты.
Когда: уже идет до 27 сентября
Где: Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, стр. 1А, метро «Марьина Роща»
«Фестиваль правильного кино»
В рамках программы представлены как фильмы, участвующие в конкурсе, так и вне конкурсной программы. Гости смогут бесплатно ознакомиться с выдающимися кинолентами, посвященными вопросам традиционных ценностей, гуманизма и сострадания.
В репертуаре — полнометражные художественные и документальные фильмы, короткометражные работы, анимационные проекты, а также специальные репортажи.
Когда: с 6 по 14 мая
Где: Музей Победы, Площадь Победы, 3
Куда пойти 3 мая в Москве
Конный церемониал
Кавалеристы, облаченные в исторические костюмы, торжественно пройдут парадным маршем от Центра национальных конных традиций к площади, где их будет приветствовать оркестр. Гостей мероприятия ожидает официальный смотр, показательные выступления по конной карусели и котильону, захватывающая джигитовка, а также демонстрация владения шашкой. Завершится процессия впечатляющим построением, подчеркивающим высокий уровень мастерства и величие отечественных конных традиций.
Когда: 3 мая в 12:00
Где: ВДНХ, на площади Дружбы народов
Проект «Парк Победы — главный патриотический»
В выходные дни на территории, прилегающей к Музею Победы, пройдет насыщенная программа мероприятий. Посетителям предлагается широкий спектр активностей, включая экскурсии. Они стартуют от музея, станции метро и Аллеи Партизан каждые два часа, начиная с 12:00. Гости могут принять участие в тематическом квесте, поиграть в различные уличные игры, а также насладиться концертными выступлениями и парадами.
Когда: 3 и 4 мая с 11:00 до 19:00.
Где: парк Победы на Поклонной горе, метро «Парк Победы»
Выставка «Весна победы» в музее «Зарядье»
Выставка «Весна Победы» рассказывает о фронтовых операторах и корреспондентах и показывает события последних месяцев войны их глазами. Кино- и фотохроника, уникальные документы, изобретенный во время войны кинопулемет — все это можно посмотреть.
Когда: уже идет до 11 мая
Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.
Речная прогулка по центру Москвы
С 1 мая можно прокатиться на теплоходе, чтобы посмотреть окрестности Москвы. Вас ожидают полтора часа на теплоходе «Москва Ривер» с видами на Кремль, «Зарядье», памятник Петру I и другие достопримечательности. В программе — экскурсия и угощения.
Когда: ежедневно с 1 мая
Куда пойти 4 мая в Москве
День Звездных Войн
На выставке косплея «В далекой-далекой Галактике», проходящей на ВДНХ, проходит празднование, посвященное почитателям вселенной Джорджа Лукаса. Шоу-барабанщик Тим Иванов представит музыкальные произведения из знаменитой франшизы, зрители смогут увидеть поединки саберфайтеров с использованием световых мечей.
Для детей организаторы подготовили программу, включающую аквагрим, квест под названием «Путь джедая», а также мастер-класс по сборке световых мечей. Состоится конкурс детского косплея.
Когда: 4 мая с 10:00
Где: павильон №21 ВДНХ, метро «ВДНХ».
Фестиваль «Моймай Фест» в парке развлечений «Сказка»
Для посетителей подготовлены бесплатные представления, парады с участием маскотов, танцевальные вечеринки, мастер-классы по изготовлению слаймов, а также розыгрыши призов. Открытие фестиваля состоится 1 мая и будет ознаменовано парадом и запуском аттракциона «Летучий плавник». В День Победы, 9 мая, запланирован праздничный концерт.
- Когда: 1 — 11 мая 2025 года с 13:00 до 16:00
- Где: парк развлечений «Сказка»
Майские праздники в Царицыно
На лодочных станциях посетители могут взять на прокат катамараны, а любители активного отдыха пройдут по веревочному парку. Тем, кто интересуется ботаникой, рекомендуется посетить оранжереи в Царицыно, где сейчас цветут и плодоносят различные растения: агавы, кактусы, цитрусовые, виноград, фуксии, пальмы и многие другие виды.
Где: Усадьба Царицыно, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1
Когда: 1-11 мая
Куда пойти 8 мая в Москве
День Победы в Театре у Никитских ворот
На Старой сцене театра состоится премьера постановки «Всегда ты будешь» (12+), основанной на дневнике Нины Костериной. Это молодая советская партизанка, чья жизнь трагически прервалась в юном возрасте. Дневник опубликован в 1964 году и приобрел статус уникального свидетельства своего времени. В нем Нина Костерина с откровенностью делилась своими мыслями и внутренней борьбой до тех пор, пока война не прервала ее жизнь.
Где: Театр у Никитских ворот. Большая Никитская ул., 23/9. Станция метро Арбатская, Пушкинская
Когда: 8 мая, 19:00
День Победы в Планетарии
С 29 апреля по 8 мая 2025 года в Московском планетарии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В музее Урании открыта экспозиция «Московские планетарцы на боевых и трудовых фронтах», а 8 мая в Звездном зале запланирован показ фильма «Покрышкин. Формула Победы». Экспозиция в музее посвящена памяти 15 сотрудников Планетария, ушедших на фронт в 1941 году, а также тем, кто обеспечивал работу учреждения в годы войны. Семеро из них не вернулись с полей сражений.
Когда: 29 апреля — 8 мая 2025
Где: Московский планетарий, Садовая-Кудринская улица, 5с1
Акция Георгиевская ленточка
С 24 апреля 2025 года на территории всей страны стартует ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В преддверии празднования Дня Победы, в Москве, как и в других регионах России, всем желающим традиционно будут вручаться Георгиевские ленточки.
На протяжении уже более 10 лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы сказать ветеранам «Спасибо».
Когда: 24 апреля — 9 мая 2025
Где: Музей Победы, площадь Победы, 3.
Куда пойти 10 и 11 мая в Москве
Военные фильмы золотой коллекции Киностудии Горького
Киностудия имени Горького отмечает 110 лет. Примечательно, что эта дата совпадает с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В честь этих событий на студии будут организованы экскурсии для гостей. Посетителям представят музейную коллекцию, включающую фотографии участников фронта, альбомы с фотопробами к знаменитому фильму «…А зори здесь тихие…», а также образцы редкой кинематографической техники и другие экспонаты. Кроме того, в этот день будет возможность увидеть реквизит, сохранившийся еще с 1940-х годов.
Когда: 10 и 11 мая
Где: ул. Сергея Эйзенштейна, 8
Выставка «Монеты и рыцари. Серебро и сталь»
На выставке представлены редкие монеты с изображениями известных героев, королей и воинов, а также старинные миниатюры на древнеримских ауреусах и немецких талерах. Посетители смогут узнать, как символы на этих монетах отражали дух своего времени и какое влияние рыцарство оказало на деньги в Европе. В экспозиции есть интерактивные элементы: гости смогут создать свой фамильный герб.
Где: Музей Международного нумизматического клуба
Мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари» в Театре на Мельникова
Музыкальный спектакль по роману Виктора Гюго с живым звуком, яркими костюмами и впечатляющими декорациями. Мюзикл «Нотр Дам де Пари» — это захватывающее музыкальное произведение, основанное на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Рассказывается история Квазимодо, уродливого звонаря французского собора, который живет в изоляции и страдает от осуждения и непонимания со стороны людей.
Когда: 10 мая, 15:00 и 19:00
Где: ул. Мельникова, 7, стр. 1.
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