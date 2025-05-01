Дания застраховала флот из-за угрозы третьей мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дания беспокоится о безопасности своего торгового флота, пишет Ritzau
Дания беспокоится о безопасности своего торгового флота, пишет Ritzau Фото:

Дания приняла решение застраховать свой флот в связи с нарастающей угрозой третьей мировой войны. Об этом сообщает агентство Ritzau.

«Датское правительство представило законопроект, который позволит застраховать торговый флот страны на случай военного конфликта как третьих стран, так и с участием самой Дании», — говорится в материале издания. Там добавили, что на эти цели выделен  миллиард долларов. Министр бизнеса Дании Мортен Бедсков подчеркнул, что Европа испытывает глобальную напряженность и необходимо быть готовыми к худшим сценариям.

Новый законопроект, который должен быть обсужден в парламенте в октябре 2025 года, обеспечит финансирование в размере шести млрд крон для покрытия возможных убытков торгового флота в случае военного конфликта. На конец 2023 года датский торговый флот оценивался более чем в 135 млрд крон. Также планируется увеличение военного присутствия в Арктике с выделением 14,6 млрд крон на эти цели, а в целом до 2033 года предполагается инвестировать в оборону 17 млрд долларов.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что европейские страны начали подготовку к возможному военному конфликту с Россией, планируя полную готовность к 2030 году. Он отметил, что обсуждаются сроки возможного столкновения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дания приняла решение застраховать свой флот в связи с нарастающей угрозой третьей мировой войны. Об этом сообщает агентство Ritzau. «Датское правительство представило законопроект, который позволит застраховать торговый флот страны на случай военного конфликта как третьих стран, так и с участием самой Дании», — говорится в материале издания. Там добавили, что на эти цели выделен  миллиард долларов. Министр бизнеса Дании Мортен Бедсков подчеркнул, что Европа испытывает глобальную напряженность и необходимо быть готовыми к худшим сценариям. Новый законопроект, который должен быть обсужден в парламенте в октябре 2025 года, обеспечит финансирование в размере шести млрд крон для покрытия возможных убытков торгового флота в случае военного конфликта. На конец 2023 года датский торговый флот оценивался более чем в 135 млрд крон. Также планируется увеличение военного присутствия в Арктике с выделением 14,6 млрд крон на эти цели, а в целом до 2033 года предполагается инвестировать в оборону 17 млрд долларов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что европейские страны начали подготовку к возможному военному конфликту с Россией, планируя полную готовность к 2030 году. Он отметил, что обсуждаются сроки возможного столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...