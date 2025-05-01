Дания застраховала флот из-за угрозы третьей мировой войны

Дания приняла решение застраховать свой флот в связи с нарастающей угрозой третьей мировой войны. Об этом сообщает агентство Ritzau.
«Датское правительство представило законопроект, который позволит застраховать торговый флот страны на случай военного конфликта как третьих стран, так и с участием самой Дании», — говорится в материале издания. Там добавили, что на эти цели выделен миллиард долларов. Министр бизнеса Дании Мортен Бедсков подчеркнул, что Европа испытывает глобальную напряженность и необходимо быть готовыми к худшим сценариям.
Новый законопроект, который должен быть обсужден в парламенте в октябре 2025 года, обеспечит финансирование в размере шести млрд крон для покрытия возможных убытков торгового флота в случае военного конфликта. На конец 2023 года датский торговый флот оценивался более чем в 135 млрд крон. Также планируется увеличение военного присутствия в Арктике с выделением 14,6 млрд крон на эти цели, а в целом до 2033 года предполагается инвестировать в оборону 17 млрд долларов.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что европейские страны начали подготовку к возможному военному конфликту с Россией, планируя полную готовность к 2030 году. Он отметил, что обсуждаются сроки возможного столкновения.
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