«Добиться этого сложно»: адвокат Жорин оценил намерение Орбакайте оспаривать в суде запрет Латвии

Адвокат Жорин: суды займут у Орбакайте много времени
© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат оценил перспективы Орбакайте выиграть суд
Адвокат оценил перспективы Орбакайте выиграть суд Фото:

Адвокат Сергей Жорин считает, что певице Кристине Орбакайте есть смысл через суд решать вопрос с запретом на въезд в Латвию. В беседе с URA.RU правозащитник рассказал, какие могут быть инструменты воздействия в данном случае.

«Чтобы полноценно оценить судебные перспективы, достаточно мало информации. В некоторых источниках есть сведения, что у Кристины Орбакайте есть прибалтийское гражданство. Если это так, то запрет абсолютно незаконный — никакая страна не может ограничить въезд на территорию своему гражданину. Это нарушение международного права.
Уверен, что Кристина сможет в судебном порядке добиться отмены ограничений. В национальных судах прибалтийских стран добиться этого будет достаточно сложно. А вот если говорить о Европейском суде по правам человека, других, которые стоят над национальными судами, думаю, что она это успешно сделает. Другой вопрос, что это займет много времени, сил и энергии», — пояснил собеседник агентства.

Жорин отметил, что сейчас такая ситуация, когда ряд недружественных России стран свирепствуют и «стреляют санкциями во все стороны». Однако, по мнению адвоката, на Орбакайте не за что накладывать санкции.

Сама певица нарушила молчание и высказалась о запрете въезда в Латвию, где у нее должен был состояться концерт. Негодующая Орбакайте заявила, что это нарушает ее права.

«Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ», — написала звезда в запрещенной соцсети.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии объяснила внесение в «черный список» певицы тем, что она выступала в Крыму. Этот факт «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии», гласит пояснение. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU отметил, что артистке в данном случае не удалось усидеть на двух стульях.

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Адвокат Сергей Жорин считает, что певице Кристине Орбакайте есть смысл через суд решать вопрос с запретом на въезд в Латвию. В беседе с URA.RU правозащитник рассказал, какие могут быть инструменты воздействия в данном случае. Жорин отметил, что сейчас такая ситуация, когда ряд недружественных России стран свирепствуют и «стреляют санкциями во все стороны». Однако, по мнению адвоката, на Орбакайте не за что накладывать санкции. Сама певица нарушила молчание и высказалась о запрете въезда в Латвию, где у нее должен был состояться концерт. Негодующая Орбакайте заявила, что это нарушает ее права. «Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова. Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ», — написала звезда в запрещенной соцсети. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии объяснила внесение в «черный список» певицы тем, что она выступала в Крыму. Этот факт «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии», гласит пояснение. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU отметил, что артистке в данном случае не удалось усидеть на двух стульях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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