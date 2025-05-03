ВС РФ ударили по заводу боеприпасов ВСУ

03 мая 2025 в 14:41 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли удар по заводу, на котором ВСУ производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, были нанесены удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов. Сообщение о нанесенных ударах опубликовано в telegram-канеле ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные нанесли удар по заводу, на котором ВСУ производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, были нанесены удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов. Сообщение о нанесенных ударах опубликовано в telegram-канеле ведомства.