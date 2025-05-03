ВС РФ ударили по заводу боеприпасов ВСУ

ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные нанесли удар по заводу, на котором ВСУ производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Помимо этого, были нанесены удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов. Сообщение о нанесенных ударах опубликовано в telegram-канеле ведомства.
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