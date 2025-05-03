ВС РФ ударили по заводу боеприпасов ВСУ

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ВСУ. СВО. Создано в Midjourney, вс рф, сво
ВС РФ нанесли удар по украинскому заводу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по заводу, на котором ВСУ производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, были нанесены удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов. Сообщение о нанесенных ударах опубликовано в telegram-канеле ведомства.

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Российские военные нанесли удар по заводу, на котором ВСУ производили боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, были нанесены удары по военным аэродромам, а также по складам боеприпасов. Сообщение о нанесенных ударах опубликовано в telegram-канеле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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