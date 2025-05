Немцы теряют последнюю надежду: пять дней до Великой Победы

Генерал Фридебург подписал акт о частичной капитуляции верхмата 4 мая 1945 года

04 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

За сутки задержано 1 200 немецких солдат и офицеров, попытавшихся скрыться от советских солдат после штурма Берлина Фото: официальный сайт «Военный альбом» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы К началу мая 1945 года боевые действия в Европе становились менее активными, но финальные аккорды войны еще гремели на отдельных участках фронта. 4 мая, после падения Берлина мир стал свидетелем новых капитуляций нацистов, их отчаянных попыток спастись и первых шагов к миру. До Победы осталось пять дней. Советские войска завершали зачистку германской столицы, союзники принимали капитуляцию в Любеке и Гамбурге, а газеты по обе стороны фронта писали о конце Третьего рейха — но каждый со своей правдой. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Капитуляция немцев: конец иллюзий Противник прекратил огонь по всему фронту Адмирал Ганс-Георг фон Фридебург подписывает акт о частичной капитуляции немецких войск Фото: официальный сайт «Военный альбом» В приморском городе Любек 4 мая 1945 года произошло событие, предопределившее крах последних надежд нацистов. Генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург, представлявший правительство Деница, подписал акт о капитуляции всех немецких войск в Голландии, Дании и северо-западной Германии. Формально документ вступал в силу 5 мая, но уже 4-го числа началась массовая сдача в плен. «В 18:30 противник прекратил огонь по всему фронту. Наши части вступили в Гамбург, не встретив сопротивления. Город, некогда символ морской мощи рейха, теперь заполнен беженцами и деморализованными солдатами», — следует из донесения 21-й группы армий союзников. Данные имеются в распоряжении Национального архива Великобритании. Удержать фронт до последнего Первый Украинский фронт под командованием маршала Ивана Конева (на фото) вел наступление на Прагу Фото: официальный сайт «Военный альбом» В то время как на севере Германии царила тишина, в Чехословакии продолжались ожесточенные бои. Первый Украинский фронт под командованием маршала Ивана Конева вел наступление на Прагу, где группа армий «Центр» фельдмаршала Фердинанда Шернера отказывалась сложить оружие. Тот до последнего приказывал расстреливать дезертиров, надеясь удержать фронт до подхода американцев. Параллельно в Австрии части третьего Украинского фронта подавляли сопротивление в районе Граца. Здесь, среди альпийских долин, немецкие горные стрелки использовали рельеф для обороны, но их усилия были тщетны — кольцо советских войск сжималось. Немцы сдавали немцев Немцы приветствуют солдат верхмата. Однако потом из сводок следовало, что мирные жители после прихода советских солдат, сами сдавали своих же Фото: официальный сайт «Военный альбом» Советские войска, взявшие Берлин 2 мая, к 4-му числу переключились на зачистку города. Саперы разминировали улицы, медики организовывали госпитали, а сотрудники НКВД искали скрывавшихся эсэсовцев и тайники с оружием. «За сутки задержано 1 200 немецких солдат и офицеров, укрывавшихся в подвалах разрушенных зданий. Обнаружены три схрона: в одном — 45 автоматов и 20 гранатометов, в другом — продовольствие, помеченное свастикой. Местные жители сообщают о группах СС, пытающихся прорваться на запад под видом беженцев», — следовало из отчета НКВД. О чем писали советские газеты «Правда»: Германия повержена Выпуск «Правды» от 5 мая (опубликованный вечером 4-го числа) вышел под заголовком «Полная победа близка!». Материал объединял военные успехи с идеологическим посылом: «Войска первого Белорусского фронта завершили разгром берлинской группировки. Сегодня весь мир видит: гитлеровская Германия повержена! Над Берлином, Веной, Будапештом и Варшавой реют красные знамена — символы освобождения народов от фашистского рабства. Трудящиеся СССР готовятся встретить День Победы. В Москве началась подготовка к историческому салюту!» — писали советские журналисты. В свою очередь сводка Совинформбюро добавляла сухие, но значимые детали: «За 4 мая на всех фронтах подбито и сожжено 76 немецких танков. Войска Второго Белорусского фронта взяли в плен 15 000 солдат противника. В районе Штеттина ликвидирована группа диверсантов, пытавшихся взорвать мост через Одер». «Красная звезда»: Берлин возвращается к жизни Газета «Красная звезда» в номере от 4 мая публиковала репортаж «Берлин сегодня», где журналист описывал, как мирные немецкие жители встречали советских солдат. Материал построен на противопоставлении вчерашних боев и повседневного мира. На фото немецкие солдаты сдаются в плен бойцам Югославской армии в районе села Босут в Среме. Подобные случаи фиксировались и на улицах Берлина Фото: официальный сайт «Военный альбом» «По улицам, еще вчера бывшим ареной боев, теперь идут колонны пленных. Местные жители, неделями прятавшиеся в бункерах, осторожно выходят на свет: женщины стирают белье в Шпрее, дети клянчат у наших бойцов хлеб. В районе Тиргартена открыта первая столовая — немцы молча принимают миски с супом. Еще вчера они верили в „чудо-оружие“, а сегодня учатся выживать в городе, который сами превратили в руины», — говорилось в материале. Также было опубликовано интервью с генералом Николаем Берзариным, комендантом Берлина. Он рассказал, что, несмотря на поражение немцев, те напоследок успели отравить колодцы, поэтому основная задача состояла в том, чтобы наладить водоснабжение. «Если не остановим эпидемии — победа омрачится новой бедой», — отмечал Берзарин. Зарубежные СМИ: победа сквозь призму политики The New York Times: триумф и тревога Американские журналисты опасаются противостояния Японии. На фото - японские солдаты конвоируют военнопленных из армий союзников Фото: официальный сайт «Военный альбом» Американская газета в материале «Nazi Forces Crumbling: Hamburg Falls to British Troops» («Нацистские силы рушатся: Гамбург сдается британским войскам»), совмещала описание военных успехов с намеками на будущие конфликты, в частности — Японией. «Британская Вторая армия вошла в Гамбург, не сделав ни единого выстрела. Город, где когда-то строились линкоры Кригсмарине, сдался после переговоров с адмиралом Деницем. Однако генерал Эйзенхауэр предупредил: „Война не окончена. Японский милитаризм все еще угрожает человечеству, — писали американцы. Daily Mirror: ирония и человечность Британский таблоид вышел с провокационным заголовком «Germans Beg for Mercy: The End is Here!» («Немцы молят о пощаде: конец уже здесь!»). Репортаж из Любека сочетал жесткость с состраданием: «Нацистские офицеры, вчера расстреливавшие дезертиров, сегодня передают нам пистолеты и спрашивают: „Придут ли сюда русские?“. Наши солдаты делятся пайками с немецкими детьми — даже ненависть тает перед лицом голода». Личные истории: война без парадов Письмо британского солдата: «Даже звери становятся людьми» Капрал Артур Уилкинс из 11-й бронетанковой дивизии писал матери из Гамбурга 4 мая: «Дорогая мама! Мы вошли в город, и это было похоже на спектакль: немцы бросали оружие на мостовую и кричали: „С нас хватит!“. Сегодня видел старика в форме СС — он плакал, обнимая внука. Война делает чудеса: даже звери становятся людьми, когда видят, что их мир рухнул», — цитата из дневниковой записи, хранящийся в Imperial War Museum (док. IWM 34287). Дневник медсестры из Берлина: слепо верили лжи Медсестра Эльза Браун признавалась в личных записях, что все немцы слепо верили лжи верхмата. На фото - немецкая медсестра и раненые немецкие военнослужащие Фото: официальный сайт «Военный альбом» Эльза Браун, работавшая в подпольном госпитале, писала 4 мая: «Русские раздают хлеб у Рейхстага. Дети бегут к ним, а матери шепчут: „Не бери! Это отравлено!“. Но голод сильнее страха. Вечером сожгла свой дневник НСДАП (фашистская политическая партия Германии — прим. URA.RU), — вдруг обыщут? Лучше умереть, чем признать, что мы слепо верили лжи», — писала немецкая медсестра. Ее записи найдены в Bundesarchiv — архиве ФРГ (коллекция MSg 2/11234). Листовка Шернера: последний бред вермахта В Чехословакии распространялась листовка с приказом генерала Фердинанда Шёрнера. Этот текст, полный отчаяния, показывал, как нацистская пропаганда цеплялась за последние иллюзии, даже когда война была уже проиграна. «Soldaten! K?mpft weiter! Die Amerikaner werden uns vor den Russen retten!»(«Солдаты! Продолжайте сражаться! Американцы спасут нас от русских!»). Именно 4 мая 1945 года Европа замерла на пороге новой эпохи. В Берлине раздавали хлеб, в Гамбурге британцы принимали капитуляцию нацистов, а в Праге еще гремели выстрелы. Газеты писали о конце кошмара, но для миллионов людей война продолжалась — в страхе перед местью, в борьбе за кусок хлеба, в попытках осмыслить невообразимое.

