Самолеты коалиции США ударили по базе в Сирии после ухода американских военных

Самолеты международной коалиции под руководством США нанесли авиаудары по инфраструктуре в районе нефтяного месторождения Омар в восточной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор после вывода американских войск из этого региона. Об этом сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на собственные источники.
«Американские военные самолеты нанесли авиаудары по инфраструктуре вокруг нефтяной базы Аль-Омар в восточной части провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в публикации телеканала. По информации источников, разрушенная инфраструктура ранее использовалась войсками США до их эвакуации из региона.
Ранее, 3 мая, издание Al Arabiya информировало о выводе американских войск с крупных нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сообщению, американские военные полностью покинули данные объекты, за исключением примерно 50 солдат и офицеров, оставшихся на базе Омар. Эти нефтяные месторождения считаются одними из самых крупных американских баз на востоке Сирии.
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