Москвичам пообещали в воскресенье июньскую погоду

Синоптик Леус: в воскресенье в Москве температура поднимется до 19 градусов
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Теплый сектор циклона принесет солнечное тепло, заявил Леус
Теплый сектор циклона принесет солнечное тепло, заявил Леус Фото:

В Москве 4 мая температура поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Воздух прогреется до +17... +19 градусов, ветер будет юго-западный со скоростью четырех-девяти метров в секунду», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что теплый сектор циклона, который в середине дня переместится в Беларусь, обеспечит солнечное тепло.

Однако к вечеру ожидаются кратковременные дожди и грозы в некоторых районах. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, заключил Леус.

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В Москве 4 мая температура поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Воздух прогреется до +17... +19 градусов, ветер будет юго-западный со скоростью четырех-девяти метров в секунду», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что теплый сектор циклона, который в середине дня переместится в Беларусь, обеспечит солнечное тепло. Однако к вечеру ожидаются кратковременные дожди и грозы в некоторых районах. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, заключил Леус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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