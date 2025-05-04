Москвичам пообещали в воскресенье июньскую погоду

В Москве 4 мая температура поднимется до 19 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Воздух прогреется до +17... +19 градусов, ветер будет юго-западный со скоростью четырех-девяти метров в секунду», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что теплый сектор циклона, который в середине дня переместится в Беларусь, обеспечит солнечное тепло.
Однако к вечеру ожидаются кратковременные дожди и грозы в некоторых районах. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба, заключил Леус.
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