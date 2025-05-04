Над тремя регионами РФ пролетели 13 украинских БПЛА: карта атак за 4 мая

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников
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ВСУ атаковали Россию десятком БПЛА
ВСУ атаковали Россию десятком БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 4 мая уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, сбиты вражеские аппараты были над территориями Ростовской, Брянской и Белгородской областями. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Ночная атака ВСУ

По данным Минобороны РФ, средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что большинство дронов, а именно 11 единиц, были сбиты на территории Ростовской области. Еще по одному вражескому аппарату ликвидировали над Брянской и Белгородской областями.

Ростовская область

Ночью подразделения противовоздушной обороны успешно пресекли попытку воздушной атаки противника, уничтожив БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. По предварительной информации, разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Сообщалось, что в небе над городом Каменск-Шахтинский прогремело не менее пяти взрывов. Это, по данным telegram-канала Shot, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Брянская область

Cредствами противовоздушной обороны Минобороны России в небе над Брянской областью был обнаружен и ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия жертв и разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 4 мая уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, сбиты вражеские аппараты были над территориями Ростовской, Брянской и Белгородской областями. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU. Ночная атака ВСУ По данным Минобороны РФ, средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что большинство дронов, а именно 11 единиц, были сбиты на территории Ростовской области. Еще по одному вражескому аппарату ликвидировали над Брянской и Белгородской областями. Ростовская область Ночью подразделения противовоздушной обороны успешно пресекли попытку воздушной атаки противника, уничтожив БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. По предварительной информации, разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Сообщалось, что в небе над городом Каменск-Шахтинский прогремело не менее пяти взрывов. Это, по данным telegram-канала Shot, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Брянская область Cредствами противовоздушной обороны Минобороны России в небе над Брянской областью был обнаружен и ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате происшествия жертв и разрушений зафиксировано не было. На месте работают оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.
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