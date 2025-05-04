Ynet: хуситы атаковали израильский аэропорт

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Армия обороны Израиля попыталась перехватить угрозу, пишет Ynet
Армия обороны Израиля попыталась перехватить угрозу, пишет Ynet Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Хуситы впервые атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает издание Ynet.

«Впервые зафиксировано попадание по аэропорту Бен-Гурион», — говорится в материале. Там добавили, что хуситы запустили баллистическую ракету по центральному региону. В результате удара зафиксированы легкие травмы у нескольких человек.

Появился сигнал тревоги в различных местах, включая Шефел, Самарию и окрестности Иерусалима, что произошло после двух недель тишины. Армия обороны Израиля попыталась перехватить угрозу, и в настоящее время изучаются результаты этих попыток. В аэропорту Бен-Гурион временно приостановлены взлеты и посадки для проверки безопасности, заключили в материале.

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Хуситы впервые атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает издание Ynet. «Впервые зафиксировано попадание по аэропорту Бен-Гурион», — говорится в материале. Там добавили, что хуситы запустили баллистическую ракету по центральному региону. В результате удара зафиксированы легкие травмы у нескольких человек. Появился сигнал тревоги в различных местах, включая Шефел, Самарию и окрестности Иерусалима, что произошло после двух недель тишины. Армия обороны Израиля попыталась перехватить угрозу, и в настоящее время изучаются результаты этих попыток. В аэропорту Бен-Гурион временно приостановлены взлеты и посадки для проверки безопасности, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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