Премьер Словакии Фицо хочет провести несколько встреч в России 9 мая

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Фицо хочет обсудить некоторые вопросы в Москве
Фицо хочет обсудить некоторые вопросы в Москве Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в Москве во время памятных мероприятий 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день», — передает слова Гашпара РИА Новости. Он добавил, что Фицо также планирует встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой и российскими представителями.

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и на празднование ожидаются визиты множества высокопоставленных гостей, включая президентов Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и премьер-министра Словакии. Кроме того, планируется участие лидеров ряда других стран СНГ.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в Москве во время памятных мероприятий 9 мая. Об этом рассказал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. «Он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день», — передает слова Гашпара РИА Новости. Он добавил, что Фицо также планирует встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой и российскими представителями. В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и на празднование ожидаются визиты множества высокопоставленных гостей, включая президентов Китая, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и премьер-министра Словакии. Кроме того, планируется участие лидеров ряда других стран СНГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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