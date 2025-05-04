Тяжелоатлетка Кузьминова победила на молодежном чемпионате мира

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Кузьминова выиграла в категории до 76 кг среди девушек до 17 лет
Кузьминова выиграла в категории до 76 кг среди девушек до 17 лет Фото:

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд, подняв 235 кг на молодежном чемпионате мира в Перу. Она заняла первое место в категории до 76 кг среди спортсменок до 17 лет.

Ее результат включает 108 кг в рывке и 127 кг в толчке. Кроме этого, Кузьминова стала серебряным призером среди спортсменок до 20 лет, уступив американке Элле Никольсон. Чемпионат завершится 5 мая.

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Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова установила мировой рекорд, подняв 235 кг на молодежном чемпионате мира в Перу. Она заняла первое место в категории до 76 кг среди спортсменок до 17 лет. Ее результат включает 108 кг в рывке и 127 кг в толчке. Кроме этого, Кузьминова стала серебряным призером среди спортсменок до 20 лет, уступив американке Элле Никольсон. Чемпионат завершится 5 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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