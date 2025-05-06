Разбитые витрины, следы взрыва и огороженные улицы: последствия утренней атаки дронов в Москве. Фоторепортаж

Собянин: над Москвой средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из дронов ВСУ повредил витрину после того, как врезался в жилой дом в Москве
Один из дронов ВСУ повредил витрину после того, как врезался в жилой дом в Москве Фото:

В ночь на 6 мая ВСУ попытались атаковать Москву при помощи дронов. В столице российскими средства противовоздушной обороны были перехвачены до 19 беспилотников. Об этом говорил глава города Сергей Собянин. Один из дронов упал в районе Каширского шоссе, повредив жилое здание. URA.RU показывает на фото последствия недавней атаки. 

Свидетели рассказали журналистам, что сначала в районе шоссе был слышен взрыв, после которого ударная волна выбила оконные стекла на верхних этажах жилого дома и нанесла повреждения витринам цветочного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка размера ущерба. Тем не менее серьезных повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 6 мая ВСУ попытались атаковать Москву при помощи дронов. В столице российскими средства противовоздушной обороны были перехвачены до 19 беспилотников. Об этом говорил глава города Сергей Собянин. Один из дронов упал в районе Каширского шоссе, повредив жилое здание. URA.RU показывает на фото последствия недавней атаки.  Свидетели рассказали журналистам, что сначала в районе шоссе был слышен взрыв, после которого ударная волна выбила оконные стекла на верхних этажах жилого дома и нанесла повреждения витринам цветочного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка размера ущерба. Тем не менее серьезных повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...