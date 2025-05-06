В ночь на 6 мая ВСУ попытались атаковать Москву при помощи дронов. В столице российскими средства противовоздушной обороны были перехвачены до 19 беспилотников. Об этом говорил глава города Сергей Собянин. Один из дронов упал в районе Каширского шоссе, повредив жилое здание. URA.RU показывает на фото последствия недавней атаки.
Свидетели рассказали журналистам, что сначала в районе шоссе был слышен взрыв, после которого ударная волна выбила оконные стекла на верхних этажах жилого дома и нанесла повреждения витринам цветочного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка размера ущерба. Тем не менее серьезных повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано.
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