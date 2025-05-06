В таксопарках пожаловались на разваливающиеся китайские автомобили

Китайские автомобили в России стали подводить водителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В числе лидеров по внеплановому сервису оказались китайские бренды
В числе лидеров по внеплановому сервису оказались китайские бренды Фото:

В 2024 году количество ремонтов автомобилей такси в России выросло вдвое, свидетельствуют данные сервисов, выдающих займы таксопаркам. Основные причины — ускоренный износ автопарка и распространение поддельных или низкокачественных запчастей.

«Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя машин», — пишет «Коммерсант». В числе лидеров по внеплановому сервису оказались китайские бренды, а также традиционные марки такси с большими пробегами, такие как Kia и Skoda. По оценкам ремонтников, ресурс китайских агрегатов зачастую ниже, чем у европейских и корейских аналогов. Уже при пробеге в 100–150 тысяч километров у машин из Китая начинаются серьезные проблемы.

Если раньше на замену двигателя или коробки передач у европейских и японских автомобилей уходили считанные дни, то теперь поставка запчастей для китайских машин может занять от трех недель до нескольких месяцев. Загрузка таксопарков сохраняется на уровне 90%, однако эффективность работы падает из-за частых ремонтов и отсутствия контрактных двигателей на рынке. Крупные парки вынуждены закупать детали оптом «про запас», чтобы минимизировать простои, но даже такие меры не всегда спасают положение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году количество ремонтов автомобилей такси в России выросло вдвое, свидетельствуют данные сервисов, выдающих займы таксопаркам. Основные причины — ускоренный износ автопарка и распространение поддельных или низкокачественных запчастей. «Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя машин», — пишет «Коммерсант». В числе лидеров по внеплановому сервису оказались китайские бренды, а также традиционные марки такси с большими пробегами, такие как Kia и Skoda. По оценкам ремонтников, ресурс китайских агрегатов зачастую ниже, чем у европейских и корейских аналогов. Уже при пробеге в 100–150 тысяч километров у машин из Китая начинаются серьезные проблемы. Если раньше на замену двигателя или коробки передач у европейских и японских автомобилей уходили считанные дни, то теперь поставка запчастей для китайских машин может занять от трех недель до нескольких месяцев. Загрузка таксопарков сохраняется на уровне 90%, однако эффективность работы падает из-за частых ремонтов и отсутствия контрактных двигателей на рынке. Крупные парки вынуждены закупать детали оптом «про запас», чтобы минимизировать простои, но даже такие меры не всегда спасают положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...