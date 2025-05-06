В таксопарках пожаловались на разваливающиеся китайские автомобили

В 2024 году количество ремонтов автомобилей такси в России выросло вдвое, свидетельствуют данные сервисов, выдающих займы таксопаркам. Основные причины — ускоренный износ автопарка и распространение поддельных или низкокачественных запчастей.
«Из-за более частых ремонтов увеличились сроки простоя машин», — пишет «Коммерсант». В числе лидеров по внеплановому сервису оказались китайские бренды, а также традиционные марки такси с большими пробегами, такие как Kia и Skoda. По оценкам ремонтников, ресурс китайских агрегатов зачастую ниже, чем у европейских и корейских аналогов. Уже при пробеге в 100–150 тысяч километров у машин из Китая начинаются серьезные проблемы.
Если раньше на замену двигателя или коробки передач у европейских и японских автомобилей уходили считанные дни, то теперь поставка запчастей для китайских машин может занять от трех недель до нескольких месяцев. Загрузка таксопарков сохраняется на уровне 90%, однако эффективность работы падает из-за частых ремонтов и отсутствия контрактных двигателей на рынке. Крупные парки вынуждены закупать детали оптом «про запас», чтобы минимизировать простои, но даже такие меры не всегда спасают положение.
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