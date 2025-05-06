Силуанов дал подробности возвращения иностранных компаний в Россию

В правительстве России заинтересованы в том, чтобы в страну вернулись ушедшие иностранные компании, поскольку это положительно скажется на экономике государства. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«В целом в правительстве заинтересованы, чтобы бизнес возвращался, поскольку приток иностранного капитала приведет к улучшению климата и конкуренции в стране», — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами. Он также отметил, что уже были случаи, когда зарубежные бренды уходили с российского рынка, но при этом оставляли за собой возможность вернуться.
Силуанов отметил, что окончательные критерии для компаний, планирующих возобновить деятельность в России, еще не определены. При этом сохраняется принцип, согласно которому зарубежным фирмам не разрешат возвращаться, если это может нанести ущерб отечественным предприятиям, занявшим их место и сумевшим наладить собственное производство.
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