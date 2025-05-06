В Минфине рассказали, сколько Россия заработает на продаже изъятых активов

Минфин оценивает поступление 100 млрд рублей в бюджет благодаря изъятым активам
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Минфин прогнозирует поступление 100 млрд рублей в бюджет РФ за счет конфискованных Генпрокуратурой активов
Минфин прогнозирует поступление 100 млрд рублей в бюджет РФ за счет конфискованных Генпрокуратурой активов Фото:

Министерство финансов РФ прогнозирует поступление в государственный бюджет около 100 миллиардов рублей в 2025 году за счет реализации активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Об этом рассказал глава Минфина Анатолий Силуанов.

«Прокуратура в рамках своей деятельности работает. Часть активов передается в казну государству, мы их продаем и в этом году оцениваем поступления в порядка 100 млрд рублей от такого рода сделок», — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами.

Ранее Силуанов отметил, что нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые же, наоборот, выросли.

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Министерство финансов РФ прогнозирует поступление в государственный бюджет около 100 миллиардов рублей в 2025 году за счет реализации активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Об этом рассказал глава Минфина Анатолий Силуанов. «Прокуратура в рамках своей деятельности работает. Часть активов передается в казну государству, мы их продаем и в этом году оцениваем поступления в порядка 100 млрд рублей от такого рода сделок», — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами. Ранее Силуанов отметил, что нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые же, наоборот, выросли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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