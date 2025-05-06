В Минфине рассказали, сколько Россия заработает на продаже изъятых активов

Министерство финансов РФ прогнозирует поступление в государственный бюджет около 100 миллиардов рублей в 2025 году за счет реализации активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Об этом рассказал глава Минфина Анатолий Силуанов.
«Прокуратура в рамках своей деятельности работает. Часть активов передается в казну государству, мы их продаем и в этом году оцениваем поступления в порядка 100 млрд рублей от такого рода сделок», — сказал Силуанов в ходе брифинга с журналистами.
Ранее Силуанов отметил, что нефтегазовые доходы сократились на 2,6 триллиона рублей. Ненефтегазовые же, наоборот, выросли.
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